Le personnel de la CTT propose d'augmenter les tarifs de 10 cents à partir de mars 2020

Si elle est approuvée, l'augmentation devrait générer 31,4 millions de dollars issus des revenus passagers, sans compter les commissions Presto, selon le personnel de la CTTCommission de transport de Toronto .

L'augmentation des tarifs est l'une des nombreuses propositions faites par le personnel au conseil d'administration de la CTT en réponse aux défis fiscaux et du service à venir .

Le conseil d'administration est également invité à approuver un effectif de 16 167 postes à la fin de 2020, soit un ajout de 142 postes pour soutenir la prestation de services et 74 postes pour l’exécution de projets d'immobilisations.

Le maire veut s'attaquer à la fraude

Le maire John Tory a par ailleurs salué la proposition d'embaucher 50 agents de contrôle supplémentaires spécifiquement pour lutter contre les pertes liées à la fraude des usagers, qui ont représenté des pertes de 61 millions de dollars l'an dernier.

Le maire de Toronto veut assurer davantage de contrôle notamment dans les tramways. Photo : CBC / John Sandeman

Dans un communiqué suite à la publication des documents budgétaires, le maire John Tory a déclaré qu'il était totalement inacceptable que les gens utilisent les services de la CTT sans payer leur titre de transport.

Il s'agit de vols et les pertes liées à la fraude des usagers cette année sont scandaleuses et exaspérantes. John Tory, maire de Toronto

Le budget de fonctionnement prévoit également 124 opérateurs supplémentaires pour offrir des services plus fréquents et plus fiables sur les routes les plus fréquentées de la CTTCommission de transport de Toronto et, pour la première fois, comprend le financement de l'extension de 1,5 milliard de dollars de la station de Yonge-Bloor, a déclaré John Tory.

Une usagère du métro à Toronto utilise la carte électronique Presto. Photo : Radio-Canada / Michel Bolduc

De son côté, la porte-parole du NPD en matière de transport en commun, Jessica Bell, pointe un doigt accusateur contre le gouvernement de Doug Ford pour la hausse des tarifs proposée.

Mme Bell a indiqué que le gouvernement Ford a rejeté jeudi sa motion parlementaire « Better Transit Now » qui appelle la province à égaler le financement municipal pour les opérations et l'entretien essentiels du transport en commun.

En refusant d’apporter sa juste part au financement du transport en commun, le gouvernement Ford ouvre la voie à une hausse des tarifs de 10 cents, ainsi qu'à davantage de pannes et de retards pour les passagers de la CTT. Jessica Bell, porte-parole du NPD en matière de transport en commun