La médaille de l’Assemblée nationale à un bénévole baieriverain

Il a été honoré principalement parce qu’il a mis sur pied un groupe de bénévoles qui contribuent au succès de nombreux événements à Saguenay.

Ils me donnent ça à moi. Je trouve que ce n’est pas moi qui la mérite. C’est le groupe qui mérite une médaille de même. Il faudrait qu’on prenne la médaille et qu’on la coupe peut-être en 50 petits morceaux. Chacun de mes gens devrait en recevoir une partie, ce serait plus juste , a indiqué André Boudreault.

La cérémonie en l'honneur du bénévole s’est tenue dans le cadre du Challenge midget AAA de Saguenay.