Une centaine de répartiteurs d'urgence menacent de faire la grève

Cette centaine de répartiteurs, membres de la Fédération des employés du préhospitalier du Québec, ont conclu en août une entente de principe pour renouveler leur convention collective avec leurs employeurs respectifs. Mais cette entente devait aussi être validée par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Et c'est là que le bât blesse, semble-t-il.

En entrevue vendredi, le président de la Fédération des employés du préhospitalier, Daniel Chouinard, a indiqué qu'un autre vote de grève était attendu en Outaouais également. La grève pourrait donc être déclenchée bientôt, là aussi.

Ce qui nous choque et ce qui nous exaspère, c'est que les employeurs avaient le mandat de négocier du ministère. Ces sommes-là, les budgets nécessaires à la négociation de ces conventions collectives avaient été octroyés sous l'égide de l'ancien gouvernement et les budgets avaient été adoptés au Conseil du Trésor et également au ministère de la Santé. Là, on s'est retrouvé devant un imbroglio, lorsqu'on a convenu du moment de la signature. On s'est fait dire d'attendre, qu'il fallait que le ministère approuve les textes, qu'il approuve les budgets.

Daniel Chouinard, président de la Fédération des employés du préhospitalier