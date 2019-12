Jurés francophones : une liste « trop courte »?

C’est toujours les mêmes qui se font appeler, affirme Diane Ebner, qui habite New Westminster, dans le Grand Vancouver. La liste est un peu trop courte.

Elle-même explique avoir reçu, durant la dernière année, plusieurs lettres l'assignant à comparaître au palais de justice pour la sélection d'un jury. Chaque fois, elle a pu obtenir une exemption en raison de son emploi.

Diane Ebner travaille dans un atelier de New Westminster qui accompagne des personnes ayant une déficience intellectuelle ou physique dans leur démarche artistique.

Ça peut leur créer de l’anxiété, quand il y a un changement , dit-elle.

À moins d’être exemptées, les personnes assignées comme jurés doivent obligatoirement se présenter à la sélection du jury, au risque d’être condamnées à payer une amende fixée par la cour.

Trois fois en moins d'un an

Jocelyne Ky, de Bunaby, a siégé comme jurée lors d'un procès en français, l'été dernier. Cette fois-là, je n'ai pas pu y échapper , lance-t-elle. Plus tôt dans l'année, on l'avait déjà convoquée pour un procès ayant lieu en mars, mais elle n'a pas été sélectionnée.

Quand on lui a écrit de nouveau, il y a quelques semaines, pour un procès qui doit avoir lieu en janvier, elle s'est dit que c'était assez. Quand j'ai dit que j'avais servi en juin, ils ont accepté [de m'exempter] , explique-t-elle.

En 2019, dans la province, deux procès avec jury se sont déroulés en français. Le prochain est prévu en janvier 2020.

Chaque fois, au moins une centaine de personnes sont assignées à comparaître au palais de justice, parmi lesquelles 12 jurés et deux remplaçants sont sélectionnés. Toutes les procédures se déroulent à New Westminster.

Selon le ministère de la Justice de la province, ces personnes sont choisies aléatoirement parmi une liste qui compte 1023 personnes. Le gouvernement encourage les francophones à s'y inscrire.

Les personnes assignées à comparaître comme jurés lors d'un procès criminel sont obligées de se rendre au palais de justice, sous peine d'amende. Photo : Radio-Canada

Publiciser la base de données

Récemment, le ministre des Affaires francophones, Adrian Dix, a publié sur Twitter le lien menant à cette base de données.

Ce n'est pas tout le monde qui est sur Twitter , affirme toutefois Diane Ebner.

Pour les procès en anglais, tout est beaucoup plus simple : la sélection des jurés se fait à partir de la liste électorale provinciale, qui compte plus de 3 millions de personnes.

Le formulaire d'Election BC ne contient cependant aucune question sur la langue. Il n'est d'aucune aide pour la sélection des jurés francophones.

Une situation qui étonne l'AJEFCB

Selon le président de l'Association des juristes d'expression française de la Colombie-Britannique (AJEFCB), Francis Lamer, la liste des 1023 jurés francophones potentiels devrait être suffisante, vu le faible nombre de procès en français.

On devrait subvenir à tous les procès sans que les mêmes personnes soient convoquées à chaque fois , croit-il.

Il s'explique mal l'expérience vécue par Mme Ebner et Mme Ky. C'est l'AJEFCB, entre autres, qui a encouragé la province à mettre en place une base de données spécifique pour les jurés francophones.

Auparavant, c'étaient souvent toujours les mêmes membres des associations francophones de la Colombie-Britannique qui étaient assignées à comparaître comme jurés, affirme M. Lamer, ce qui posait aussi un problème de représentativité.

Justement, on était intervenu pour régler ce problème. Je pensais qu'il était réglé, mais il semble que non , dit-il.

Mettez votre nom sur la liste!

Les deux femmes affirment n'avoir jamais elles-mêmes inscrit leur nom dans la base de données. Elles sont toutes deux arrivées en Colombie-Britannique il y a plus de 30 ans et se sont impliquées dans des associations de parents d'écoles francophones dans les années 1990.

Diane Ebner encourage les Franco-Colombiens à se porter volontaires pour participer aux jurys en francophones.

Quand j'ai vu qu'il y avait de plus en plus de francophones en Colombie-Britannique, je me suis dit : mettez votre nom sur la liste, moi ça va me sauver des pas! , lance-t-elle, moitié à la blague.

Ceux qui s'inscrivent sur la liste pour les procès en français se voient dispensés de participer comme jurés lors d'un procès en anglais.