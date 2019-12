Une pisciculture de truite mouchetée à Shipshaw

Le projet de 775 000 $ sera bientôt soumis au ministère de l'Environnement pour un démarrage dans un an.

Marc Desgagné rêve d’une pisciculture à Shipshaw depuis une trentaine d'années.

Ce qu'on vise, c'est vraiment les zecs, les pourvoiries et les étangs de pêches. Par exemple, on pourrait devenir éventuellement un fournisseur pour ce qui se fait dans la rivière aux Sables annuellement , explique le promoteur.

Le site permet aussi d'alimenter les bassins par gravité, ce qui permet d'éviter les coûts de pompage. Il sera aussi possible d'utiliser les matériaux sur place.

On ne se fera pas une Mercedes pour livrer de la pizza. On y va avec des coûts moindres. C'est sûr que si on faisait le même projet tout construit en béton, on arriverait à 2 millions de dollars d'investissement.

Marc Desgagné, pisciculteur