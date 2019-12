Beaumont, ville la plus sûre de l’Alberta

La ville de Beaumont, dans la banlieue d’Edmonton, est la ville albertaine qui a la criminalité la plus faible de la province, selon les données de Statistique Canada.

L’indice de gravité de la criminalité y est de 39,68, soit bien en dessous de la moyenne provinciale de 112,5.

Le maire de la ville, John Stewart, explique une partie de ce résultat par le fait que sa communauté compte de nombreuses familles plutôt jeunes et que les gens se connaissent bien entre eux.

Il ajoute que la Gendarmerie royale du Canada a adapté ses horaires en fonction de l’heure à laquelle les crimes étaient les plus fréquents pour que les policiers soient présents au bon moment. Il mentionne également certaines mesures de prévention, comme un forum, tenu récemment sur la violence familiale.

Ça montre que certaines des initiatives que nous avons prises dans notre communauté commencent à porter leurs fruits. John Stewart, maire de Beaumont

Cynthia Ouimet, qui s’est installée à Beaumont il y a deux ans après plusieurs années passées à Edmonton, se sent beaucoup moins stressée depuis lors.

J’irais prendre une marche à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit et je me sentirais bien, tandis qu’à Edmonton, passé 21 heures, je n’aurais pas osé prendre une marche , raconte-t-elle.

À ses yeux aussi, les relations entre voisins expliquent en grande partie ce sentiment. Avec mes voisins, on se connaît tous, on se parle tous, dit-elle, on surveille l’un en arrière de l’autre.