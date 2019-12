La maternelle 4 ans après le chemin Roxham

À l’école Adélard-Desrosiers, l'histoire du petit Alex, né au Brésil, est renversante. Et pourtant, elle n’est pas unique.

Par voie terrestre, à pieds comme en autobus, sa famille d’origine haïtienne et lui ont quitté les terres brésiliennes pour un monde meilleur. Beaucoup de pays pour arriver aux États-Unis, beaucoup de calamités pour arriver ici au Canada , nous raconte son père, Ronald Siméon.

Arrivés de façon irrégulière par le chemin Roxham en 2017, ils sont en attente du statut de réfugiés. À Montréal, l’adaptation a été un petit peu difficile , dit-il.

Mais après, ça va , reconnaît-il avec le regard de celui qui en est à plus d’une épreuve. Son fils aussi, maintenant âgé de 5 ans, se porte mieux. La maternelle 4 ans qu’il a fréquentée l’année dernière y est pour quelque chose.

La difficulté qu'il avait, c'est l'adaptation avec la directrice, les enseignants, les enfants. Pendant cette année, il a évolué beaucoup avec les gens. Avant, si vous demandiez quelque chose, il ne connaissait pas , mais maintenant, il connaît beaucoup de choses. Ronald Siméon, père d’Alex

Ronald Siméon avec son fils Alex à l'école Adélard-Desrosiers à Montréal Photo : Radio-Canada

Un enfant à rescaper

L’orthopédagogue de l’école, Marie-Hélène Courteau, signale qu’un filet de sécurité s’est placé sous Alex. Son enseignante, une technicienne en éducation spécialisée, une psychoéducatrice et elle-même se sont toutes mises de la partie, lorsqu’il est arrivé en 2018.

Le jeune garçon parlait à peine français, piquait des crises de colère et avait même des problèmes de motricité. Depuis, l’enseignante à la maternelle 4 ans, Annie Trépanier, a observé une grosse évolution .

Mme Courteau ajoute qu’il fait maintenant de belles demandes sur le plan langagier, qu’il s’exprime de mieux en mieux , en plus d’être à l’aise . Il arrive toujours de bonne humeur; c’est beau de le voir , souligne-t-elle.

Pour cet enfant, c'est grâce à toute la stimulation qu'il a eue autour de lui qu'il est rendu là où il est rendu. […] Ça a été un tremplin de la maternelle 4 ans à 5 ans. Marie-Hélène Couteau, orthopédagogue d’Alex

Chaque année, trois à quatre élèves par groupe de 17 se retrouvent dans une situation semblable à la prématernelle de l'école. L’établissement compte trois groupes.

Comme Alex, ce passage permet de les rescaper; la maternelle 5 ans, voire toute la scolarisation, aurait été autrement très difficile.

Ça aurait peut-être été plus long à rattraper le retard , estime l’enseignante Annie Trépanier. En première année, il y a des apprentissages plus formels, alors ils deviennent plus vulnérables. […] Ça devient une montagne qui est plus grosse à escalader pour eux.

Un outil d’intégration et de francisation

Après cinq ans d'expérience et avec 20 classes de maternelle 4 ans à temps plein, le président de la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île, Miville Boudreault, estime que celle-ci permet de gagner du temps et de dépister encore plus tôt ceux qui pourraient avoir des problèmes .

Il ajoute que la maternelle 4 ans accélère aussi l'intégration de ces enfants dans les classes régulières .

M. Broudeault plaide pour la création de classes d’accueil à la maternelle 4 ans, comme il en existe pour les autres niveaux scolaires. Lorsqu’un enfant issu de l’immigration ne parle pas français ou est aux prises avec un retard scolaire, ces classes lui offrent une période d’adaptation afin de l’amener le plus rapidement possible vers les classes régulières .

Pour la maternelle 4 ans, ce serait une innovation à apporter , dit-il, et un outil pour venir en aide plus rapidement aux enfants dans le besoin .

Cette année, [en raison des dernières vagues de migrants], nous avons un nombre beaucoup plus important d’enfants en classes d’accueil à la maternelle 5 ans. Habituellement, c’est environ 60 à 70 élèves. Cette année, c’est cinq fois plus. Miville Boudreault, président, Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île

Un enjeu d’espace s’impose néanmoins comme contrainte pour la commission scolaire, qui a dû retrancher pour cette raison deux classes de 4 ans par rapport à l’année dernière. Ça prend des locaux disponibles, indique Miville Boudreault, ça prend des enseignants!

En date du 30 septembre dernier, la pénurie d’enseignants frappait de plein fouet la région métropolitaine. Selon le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 135 postes devaient encore être pourvus au Québec, dont 95 à Montréal et à Laval.

À la rentrée, 349 élèves étaient inscrits à la prématernelle à la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île, dont 82 n’étaient pas nés au Canada.

Des enfants qui ont de meilleurs résultats

Le président de la commission scolaire note également que les élèves issus de l’étranger tirent les résultats de la diplomation et de la réussite vers le haut .

On aurait tendance à penser que les enfants issus de l’immigration de première génération auraient plus de difficulté à parvenir à la diplomation et peut-être qu’ils traîneraient vers le bas nos résultats. Ce qu’on a pu constater, c’est le contraire. Miville Boudreault, président, Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île

Ces élèves sont issus de familles pour lesquelles l'éducation est extrêmement importante , explique-t-il.

Le père d’Alex a d’ailleurs bon espoir que son fils deviendra un grand homme ici au Québec .

Docteur! , s’exclame le garçon, un stéthoscope en jouet au cou, quand nous lui demandons quelles sont ses aspirations.

Mais en raison de l'afflux de réfugiés au cours des dernières années, du manque de classes et de ressources humaines, en effet, tous n'ont pas la même chance qu'Alex.

Mathieu Dion est correspondant parlementaire à Québec