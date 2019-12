Une nouvelle fondation pour renforcer la scène artistique de Calgary

Aider les organismes d’arts est vraiment nécessaire à Calgary, selon le président du conseil d’administration de la nouvelle fondation Calgary Arts, Dean Prodan.

« Il y a un manque d’investissements dans les arts dans la métropole », explique-t-il.

En raison de la situation économique difficile de la ville depuis cinq ans, l'investissement dans le milieu des arts a diminué à Calgary.

Habituellement, environ 25 % du financement des organismes d'arts provenaient des dons d’entreprises. Dean Prodan, président, conseil d’administration, Calgary Arts

Avec l’argent, la fondation souhaite investir dans des projets diversifiés allant des arts de la scène aux arts littéraires ou visuels. Son président espère aussi financer des projets d’art autochtone.

La fondation viendra donc combler le financement manquant pour permettre à davantage d’oeuvres de se réaliser.

Un partenaire officiel

La fondation Arts Calgary sera partenaire du Calgary Arts Development, une agence qui crée des oeuvres artistiques à Calgary grâce à des fonds municipaux.

« On espère que cela devienne une plateforme ou un moyen pour générer plus d'argent et ouvrir de nouvelles portes pour le secteur », dit Patty Pon, présidente et directrice générale du Calgary Arts Development.

Toutefois, précise-t-elle, l’agence qu’elle dirige n’aura aucun pouvoir décisionnel au sein de la nouvelle fondation.