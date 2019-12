Deux ans de prison pour Donald Caron, coupable d’agression sexuelle

L’homme de 66 ans a été reconnu coupable d’agressions sexuelles sur une fillette âgée entre six et neuf ans, de 1984 à 1987 au Bic et à Saint-Valérien.

La peine de Donald Caron est assortie d’une période de probation de trois ans.

L’accusé devra se soumettre à toute thérapie proposée par son agent de probation.

La couronne a recommandé une peine de 36 mois tandis que la défense demandait une peine de 12 mois.

Avec les informations d'Isabelle Damphousse