Bonne nouvelle pour une Sherbrookoise atteinte de la SLA

Mario Goupil a reçu cette confirmation au téléphone, de la compagnie qui produit le médicament. Il attend une confirmation écrite de ses assurances.

Le médicament sera donc livré directement à sa pharmacie. Le couple n'aura plus à l'importer lui-même du Japon.

Ce médicament-là, il est approuvé au Canada. Santé Canada l'a approuvé et on ne peut pas l'avoir. Là on peut l'avoir par la porte d'en arrière, par nos assurances, mais au moins on l'a , explique Mario Goupil.

L'homme de Sherbrooke dépensait plus de 1000 $ tous les trois mois depuis cet été pour avoir accès au médicament. Il ne sait pas quel pourcentage du médicament sera payé par ses assurances.

Même s'il se réjouit de cette petite victoire pour sa femme, Mario Goupil continue à interpeller la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann.

L'autre qui n'a pas d'assurance ne peut être soigné, c'est un non-sens. Mario Goupil,