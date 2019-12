Après 38 ans à la même adresse, un projet immobilier pourrait mener à leur expropriation

Plusieurs locataires s’opposent à cette expropriation qui raserait deux tours de logements locatifs au coin de la Rue 137A et de la 101 Avenue. Parmi eux, Earl Henwold, 69 ans, et son épouse Margaret, 62 ans, qui résident depuis 38 ans dans leur logement. « Nous ne voulons pas déménager. Où irions-nous? », se demande Margaret Henwold.

Pour sa part, la locatrice Brenda Vidovic, a tenu une rencontre dans son appartement avec ses voisins pour préparer des arguments lors du micro ouvert pendant la séance du conseil municipal. « On devrait installer une tente à la mairie et voir comment le maire Doug McCallum réagirait », lance-t-elle.

Efforts de densification

Le projet proposé est en phase avec la vision qu’a le conseil municipal pour le quartier, soutient pour sa part Stephen Cox qui est à la tête du département créatif du développeur immobilier Rize.

« La ville de Surrey a un plan pour l'avenir de la ville afin de répondre à l’augmentation fulgurante de la population », rappelle-t-il.

« Ce projet compte presque 1000 logements et répondra aux besoins des gens qui habitent et travaillent à Surrey ».

Depuis plusieurs années, la municipalité encourage la construction de logements de haute densité dans le quartier de Whalley pour loger les quelque 800 personnes qui déménagent à Surrey mensuellement.

Stephen Cox note que le projet de Rize comptera six immeubles proposant des logements locatifs et des logements à vendre. Ceux-ci seront de 6 à 39 étages et comprendront également des espaces commerciaux et une garderie.

« Nous avons l'occasion de faire un développement immobilier important de manière innovante », dit-il.

Si le plan est approuvé par la ville, la construction débutera dès 2021.

Un programme d'indemnisation

Rize propose un programme d’indemnisation pour aider ceux qui seront expropriés à se réinstaller, mais la locatrice Carole Holhein, 69 ans, ne croit pas que ce soit suffisant. Elle rappelle que la majorité des résidents sont des personnes âgées qui vivent avec un revenu fixe et qu’ils payent environ 750 $ par mois en loyer. « Les loyers dans d’autres appartements ne sont plus abordables », estime-t-elle.