La Chine développe son propre système d’exploitation d’ordinateur

Quand le gouvernement chinois a annoncé cette semaine que tout ordinateur ou logiciel fabriqué à l’extérieur du pays devrait disparaître des institutions publiques d’ici les trois prochaines années, beaucoup se sont demandé quelle serait leur solution de rechange. Quelques jours plus tard, on apprend que son plan est de développer son propre système d’exploitation.

Deux des plus importants développeurs de logiciel chinois, China Standard Software (CS2C) et Tianjin Kylin Information (TKC), ont annoncé jeudi qu’ils uniront leurs forces afin de développer un système d’exploitation « souverain », ou 100 % chinois.

Ces deux entreprises sont connues pour leurs liens étroits avec le Parti communiste chinois.

Le nouveau système d’exploitation, qui n’a toujours pas de nom officiel, sera basé sur Kylin, le système d’exploitation de TKC.

La guerre technologique

Les tensions entre la Chine et les États-Unis pourraient bien façonner l’avenir de la technologie alors que des entreprises des deux pays tentent d’occuper le plus d’espace possible sur le marché technologique.

Le gouvernement chinois a élaboré en 2015 le programme stratégique Made in China 2025, qui vise à faire du pays le leader mondial de la technologie, notamment à l’aide d’investissements dans les secteurs de la robotique, de l'intelligence artificielle et de l’énergie durable.

Le pays vise également à devenir « technologiquement indépendant » et à ne plus avoir à se fier à la technologie étrangère. Ce bannissement de technologies américaines du secteur public est l’un des premiers pas sérieux dans cette direction.

Les États-Unis sont quant à eux les chefs de file mondiaux en recherche technologique, en plus d’être la plaque tournante mondiale de la technologie grâce aux géants de la Silicon Valley.

L’administration Trump a interdit à Huawei de vendre des équipements de réseaux aux États-Unis en 2019 en plus d’interdire aux groupes américains de faire affaire avec le géant chinois. Résultat : les téléphones Huawei ne peuvent plus être équipés du système d’exploitation Android, fabriqué par Google.

L’entreprise chinoise est accusée d'espionnage industriel aux États-Unis et d'avoir fait affaire avec l'Iran malgré les sanctions économiques américaines. Elle est également impliquée dans deux poursuites contre le gouvernement fédéral américain afin de renverser certaines des sanctions qui la visent.