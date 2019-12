La Fonderie Horne présentera son plan de réduction des émissions d'arsenic lundi

Le ministre de l'Environnement, Benoit Charette, exigeait que la fonderie dépose ce plan d'ici le 15 décembre. Le ministre exigeait des actions qu’il soit possible de réaliser à court terme , mais ne précisait pas de cible de réduction.

La Fonderie Horne prévoit présenter les grandes lignes de ce plan d'action aux médias lundi matin à 10 h.

Rappelons que la Fonderie Horne détient en ce moment une attestation d'assainissement qui lui permet d'émettre jusqu'à 67 fois plus d'arsenic dans l'air que la norme québécoise, qui est de 3 nanogrammes par mètre cube (3ng/m3).

Un rapport attendu

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) attend d'ailleurs avec impatience le plan d'action pour la réduction des émissions d'arsenic de la Fonderie Horne.

La présidente-directrice générale du CISSS-AT, Caroline Roy, mentionne ne pas avoir eu accès à ce plan. On suit ce dossier-là et on est au même point que vous, dans le sens où en ce moment, notre phase deux au niveau de l'étude de biosurveillance via la santé publique est en cours dans le plan d'action qui a été bien présenté à la population. Effectivement, on est en attente du plan d'action de la Fonderie, on va pouvoir en prendre connaissance , affirme-t-elle.

Caroline Roy, PDG du Centre intégré de santé et de services sociaux Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard