L'importance des cartes de Noël en braille personnalisées

Vous avez peut-être déjà vu des cartes avec un message standardisé en braille dans une pharmacie. Mais, tout comme il est de rigueur d’inscrire un message personnel dans une carte de Noël pour une personne voyante, les personnes non voyantes apprécient un message personnel.

Or, peu de personnes voyantes connaissent le braille, et elles sont moins nombreuses encore à posséder un machine à écrire le braille. C’est pour cette raison que la fondation INCAInstitut national canadien pour les aveugles offre un service de personnalisation de cartes de Noël en braille.

Ce service est offert dans ses bureaux nationaux ainsi que dans ses bureaux de Winnipeg, en français et en anglais.

Denise Allard est une cliente de l ’INCAInstitut national canadien pour les aveugles depuis 1974. C’est là qu’elle a appris le braille lorsqu’elle a perdu la vue alors qu'elle avait environ 11 ans. Pour elle, une carte de Noël personnalisée est aussi importante qu’une photographie.

C’est très personnel. Vous avez des photos, j’aimerais voir des photos encore. S’il y a une date sur la photo, vous dites : "Ah! oui, je me souviens de ce jour-là." C’est pareil avec les cartes. Oui, je me souviens de celui ou de celle qui m’a donné la carte avec la traduction de braille , dit-elle.

Ça touche le cœur, ça réchauffe le cœur, ça réjouit le cœur, surtout pour les souvenirs si la personne est décédée, ou est partie et on a perdu le contact. Denise Allard

Mme Allard explique qu’elle est célibataire et très indépendante. « Je n’ai personne pour me lire la carte à tout moment », quand il s'agit d’une carte écrite à la main.

Selon elle, cela vau plus loin que le désir d’indépendance. Les messages dans une carte de Noël sont souvent très intimes. Ce ne sont pas toujours des messages que l’on souhaite que nos proches nous lisent, s'ils ne les ont pas rédigés eux-mêmes, dit Denise Allard. La carte personnalisée permet de respecter la complicité qui existe entre la personne qui l’a écrite et son destinataire.

Denise Allard Photo : Radio-Canada

C’est très intime pour nous, et c’est entre moi et la personne [sans intermédiaire] , explique Denise Allard. Elle donne l’exemple d’un message qu’elle a eu le jour de son départ, quand elle a quitté son ancien emploi à l’ INCAInstitut national canadien pour les aveugles . Cette lettre était écrite par Kayla DeBaets, l’adjointe administrative de la fondation à Winnipeg et l’actuelle dactylographe des cartes de braille.

Elle m’a donné une page de braille, elle venait tout juste d’apprendre. Je l’ai, c’est entre moi et elle, personne ne l’a lue pour moi, c’est très intime, c’est ses sentiments, c'est une dame très émotionnelle , raconte Mme Allard sous le regard ému de Mme DeBaets, présente dans la salle lors de l’entrevue.

L’employée de la fondation INCAInstitut national canadien pour les aveugles tient à souligner l’importance de ces cartes pour les clients.

Une fois que les gens découvrent que nous produisons ces cartes, ils reviennent , dit-elle. Par exemple, je transcris maintenant un livre d’hymnes en braille, parce qu’un groupe d’une église a découvert qu’on offre ce service. J’ai des clients qui ont reçu des cartes de Noël et qui l’ont dit à leurs amis, et maintenant je prépare des cartes d’anniversaire de naissance. J'aimerais vraiment que ça devienne normalisé.

Kayla DeBaets souligne que, bien que 36 000 Manitobains soient non-voyants, elle ne reçoit qu’une dizaine de lettres à transcrire par année. Ça a le potentiel d’être énorme , affirme-t-elle. Pour faire personnaliser une carte de Noël en braille, il suffit de se présenter aux bureaux de l’ INCAInstitut national canadien pour les aveugles , et de faire un don d’un minimum de 2 $.

Un exemple de carte de Noël avec un message personnalisé en braille. Photo : Radio-Canada

L’indépendance par le braille

La vie de Denise Allard a été profondément améliorée grâce au braille. C’est une facette essentielle de l’indépendance dont elle jouit aujourd'hui bien qu’elle soit non-voyante.

On se concentre sur cette partie de ma vie, mais nous autres, on est comme les autres. On aimerait lire nos cartes intimes, on aimerait lire et agir comme les autres personnes. Oui, il faut qu’on s'adapte avec le braille ou la canne, mais on n'est pas différent, dit-elle. C’est une déficience, mais c’est une petite partie de notre vie et de nous-mêmes.

Avant tout, Mme Allard est une chanteuse accomplie. L’un des quatre groupes dont elle fait partie a signé deux disques et elle a fait une tournée en France avec un autre.

Je savais que je voulais chanter depuis l’âge de 4 ans. [...] Quand j’ai commencé à apprendre le braille, c’est devenu plus facile parce que là, je pouvais suivre les paroles au lieu de mémoriser tout , explique-t-elle. Elle se fait dicter les chansons qu’elle transcrit en braille grâce à sa machine a écrire.

Elle pense cependant que le braille est menacé par les lecteurs d’écran. Le braille, pour moi, c’est très, très important. Oui, je sais qu’on a des petites machines, de la technologie comme des ordinateurs, les téléphones pour manipuler avec un programme parlant, mais on sait que ça ne fonctionne pas des fois, il y a des problèmes techniques , explique-t-elle.