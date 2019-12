Donner un meilleur accès au logement aux Autochtones hors réserve

L'organisme Ontario Aboriginal Housing Services créera et entretiendra plus de 1500 logements abordables pour des Autochtones qui vivent dans des centres urbains, hors des réserves, grâce à l’appui du gouvernement provincial.

En Ontario, plus du deux tiers des Autochtones vivent en milieu urbain et plus du trois quarts des membres des Premières Nations vivant hors des réserves.

Nous savons qu'il y a de plus en plus de personnes autochtones qui s'installent dans les centres urbains dans le Nord de l'Ontario et partout dans la province , a déclaré le ministre des Affaires municipales et du Logement, Steve Clark.

Le ministre Steve Clark. Photo : Radio-Canada / Miguel Lachance

Ontario Aboriginal Housing Services recevra 8 millions de dollars annuellement pendant 5 ans, a annoncé le ministre Clark, de passage à Sault-Sainte-Marie vendredi.

En septembre, le ministre avait par ailleurs annoncé un montant de 2,5 millions de dollars pour la construction de logements abordables pour des Autochtones à North Bay.

Une porte-parole du ministère des Affaires municipales et du Logement, Rachel Widakdo, précise qu'il s'agissait alors d'un fonds différent de celui qui a été annoncé cette semaine.

Nous sommes ravis de l'engagement dont fait preuve la province en appuyant le logement pour les Autochtones vivant en milieu urbain et rural , affirme de son côté Sylvia Maracle, présidente du conseil d'administration de l'Ontario Aboriginal Housing Services.

Le financement de la province permettra aussi d’offrir des allocations pour payer les loyers et davantage de services de soutien, notamment en santé mentale, en formation et pour le traitement de la toxicomanie.

L’organisme Ontario Aboriginal Housing Services travaille avec une quarantaine de fournisseurs de logements communautaires dans la province.