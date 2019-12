Les matchs des IceDogs prévus ce week-end sont remis

Les IceDogs devaient disputer deux rencontres sur des patinoires adverses au cours de la fin de semaine, d'abord samedi contre les Petes à Peterborough, puis dimanche face aux 67's à Ottawa.

La ligue a toutefois jugé qu'il était préférable de laisser le temps aux joueurs – qui sont pour la plupart âgés de 16 à 20 ans – de bénéficier des ressources à leur disposition pour surmonter les séquelles psychologiques liées à un tel incident.

La décision a été prise conjointement avec l'organisation des IceDogs. Les dates auxquelles les matchs seront repris n'ont pas encore été déterminées, a indiqué l'OHL vendredi par voie de communiqué.

Rétablissement complet anticipé

Le gardien de but Tucker Tynan a subi une importante coupure, jeudi, lorsqu'un joueur des Knights de London est entré en collision avec lui en fonçant au filet. L'adolescent de 17 ans a été transporté à l'hôpital, laissant une mare de sang dans son demi-cercle.

L'équipe a indiqué sur les médias sociaux qu'il avait subi une intervention chirurgicale pour stopper l'hémorragie. Il se trouvait dans un état stable en fin de soirée et l'équipe s'attend à ce qu'il se rétablisse complètement de cette blessure.

L'incident qui s'est produit après 40 secondes de jeu en deuxième période a forcé les arbitres à interrompre le match qui a finalement été annulé par l'OHL.

Ses coéquipiers ont pu lui rendre visite depuis, a confirmé un membre de l'organisation des IceDogs.

Le portier a tenu à remercier les gens qui lui ont souhaité un prompt rétablissement par l'entremise de son compte Twitter.