Deux jeux canadiens remportent des prix aux « Oscars du jeu vidéo »

Les jeux ont respectivement remporté les prix du meilleur jeu familial et du meilleur jeu de sport ou de course. Les jeux gagnants de chacune des 17 catégories ont été sélectionnés par un vote pondéré d’un jury composé de gens de l’industrie du jeu vidéo (90 %) et d’un vote en ligne du public (10 %).

Luigi’s Mansion 3 a été créé par Next Level Games. Bien qu’il soit indépendant, ce studio vancouvérois qui emploie une centaine de personnes travaille exclusivement en collaboration avec Nintendo depuis 2014. Il avait auparavant développé des titres à succès tels que Super Mario Strikers (GameCube), Punch-Out!! (Wii) et Luigi's Mansion: Dark Moon (3DS).

Offert exclusivement sur la Nintendo Switch depuis le 31 octobre, Luigi’s Mansion 3 est le troisième opus de la série Luigi’s Mansion, qui met en vedette le frère mal-aimé de Mario. Le plombier à la casquette verte doit se promener dans un hôtel hanté afin de sauver Mario, Peach et les Toads du roi des fantômes, King Boo.

Crash Team Racing Nitro-Fueled a pour sa part été développé par Beenox, qui emploie environ 150 personnes à Québec. Fondé au début des années 2000, ce studio s’est spécialisé en portage de jeux d’une console à une autre avant de devenir le développeur attitré aux jeux de la franchise Spider-Man de 2010 à 2014.

Offert sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch depuis juin, Crash Team Racing Nitro-Fueled est une version rematricée de Crash Team Racing, originalement paru sur PlayStation en 1999. L’une des grandes nouveautés de cette nouvelle version est le jeu en ligne, fort populaire auprès des adeptes de jeux de course.

Nous sommes immensément fiers du travail de notre équipe avec ce jeu et de la façon dont il a trouvé écho auprès des fans du monde entier. Nous sommes tellement reconnaissants pour cette incroyable réalisation, et merci encore une fois aux fans , a réagi Beenox sur Twitter jeudi soir.

Sekiro sacré jeu de l’année

Le jeu de l’année des Game Awards est nul autre que Sekiro: Shadows Die Twice, de FromSoftware, le studio derrière la célèbre série Dark Souls.

Offert depuis mars sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, ce jeu d’action-aventure met en vedette le ninja Loop, armé d’un katana et d'un bras prothétique modifiable. Considéré comme l’un des jeux les plus difficiles de l’histoire récente, Sekiro a été encensé par la critique à sa sortie pour ses mécaniques de combat exceptionnelles et son design de niveaux novateur.

Avec ses trois prix, le jeu de rôle indépendant Disco Elysium a été le plus décoré de la cérémonie. Il a été choisi comme meilleur jeu indépendant et meilleur jeu de rôle, en plus d’être désigné comme ayant la meilleure intrigue.