Assurance habitation : comment une femme de Fort McMurray a tout perdu

En septembre, les administrateurs de son immeuble de copropriété se sont résignés à retenir les services de la seule entreprise qui acceptait de les assurer. Cette dernière ne couvre qu’un sixième de la valeur de l’édifice, et ce, malgré de fortes primes.

Kallena Carriere, qui payait 1800 $ par mois pour son hypothèque, devait désormais payer un montant additionnel de 1000 $ par mois uniquement pour être assurée. C’était hors de question.

Je n’y croyais pas. J’ai pleuré en réalisant tout ce que ça voulait dire. Kallena Carrierer, ancienne propriétaire

Vendre son condo n’était pas non plus une option envisageable, car depuis son achat en 2014, sa valeur a chuté de 150 000 $. Vendre maintenant, c’était contracter une nouvelle dette.

« Une couverture non viable »

Robert Guy, représentant des administrateurs de l’immeuble, s'est présenté au conseil municipal de Wood Buffalo en octobre.

La loi nous oblige à être assurés, a-t-il dit, mais nous ne pouvons tout simplement pas nous le permettre. Nous n’avons pas de solution de rechange. Robert Guy, représentant des administrateurs de l’immeuble en copropriété

Déjà, il entrevoyait la possibilité que des résidents soient contraints de quitter leur logement. Les élus municipaux ont réagi en pressant les gouvernements provincial et fédéral.

Des lettres ont été envoyées aux députés et même au bureau du premier ministre pour demander qu’une couverture d'assurance complète et abordable soit plus facilement accessible à Fort McMurray.

Depuis, le gouvernement albertain a « demandé à l’industrie de trouver des solutions pour les propriétaires de la région », assure la porte-parole de Service Alberta Tricia Velthuizen. Son organisation a reçu 20 plaintes au sujet des assurances condo hors de prix ou simplement inaccessibles.

De son côté, Rob de Pruis, le porte-parole du Bureau d’assurance du Canada, indique par courriel être en discussion avec les compagnies d'assurance et le gouvernement pour trouver de solutions réglementaires.

En attendant, Kallena Carriere s’est exilée en Colombie-Britannique avec son enfant. Elle s’est tournée vers Facebook pour se faire entendre, mais entre ses deux emplois, elle dit à contrecœur ne pas pouvoir faire plus.



« Il doit y avoir une limite sur les primes d’assurance habitation, croit-elle, une forme de réglementation gouvernementale pour éviter ce genre de situation que je ne suis pas la seule à vivre. Des tonnes de mes amis, des tonnes de mes voisins, font face au même défi. »

Avec les informations de Jamie Malbeuf