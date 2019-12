Ouvert ou fermé durant le temps des Fêtes à Québec

Les services essentiels comme la police et les pompiers sont bien entendu maintenus pendant toutes les Fêtes. Toutefois, les bureaux administratifs de Québec et de Lévis sont fermés du 24 décembre au 2 janvier.

Les résidents de Québec peuvent tout de même communiquer avec le Centre de relation avec les citoyens par téléphone au 311. L’horaire est cependant quelque peu modifié. Les 24 et 31 décembre, il est ouvert de 8 h 30 à 13 h; les 26 décembre et 2 janvier, de 12 h à 16 h 30 et les 27 et 30 décembre, de 8 h 30 à 16 h 30.

La collecte des matières résiduelles aura lieu comme à l’habitude sauf pour les collectes qui seraient tombées le 25 décembre et le 1er janvier qui sont plutôt reportées dans les journées suivantes.

Les écocentres de Québec ne seront fermés que les 25 et 26 décembre et les 1er et 2 janvier. À Lévis par contre, l’écocentre est fermé du 22 décembre au 6 janvier.

Déplacements et stationnements

Si jamais vous avez à vous déplacer en ville en automobile, les stationnements sur rue situés devant des bornes de péage seront gratuits le jour de Noël et le jour de l’An, alors que les terrains de stationnement demeureront payants en tout temps.

Si vous choisissez plutôt de prendre l’autobus, il est important de prendre connaissance des quelques changements qui seront apportés aux itinéraires du Réseau de transport de la Capitale (RTC) et de la Société de transport de Lévis (STL).

RTC : Les 24 et 26 décembre et le 2 janvier, les autobus roulent avec l’horaire samedi en plus de desservir les parcours circulant dans les parcs industriels. Le 31 décembre, c’est le même horaire, mais avec le service Couche-tard en plus.

Le 25 décembre et le 1 er janvier, les autobus circulent selon l’horaire habituel du dimanche.

janvier, les autobus circulent selon l’horaire habituel du dimanche. Les vendredi 27 décembre et 3 janvier, le réseau adopte l’horaire du samedi conservant le service Couche-tard en plus d’ajouter les parcours eXpress et ceux desservant les parcs industriels. Le 30 décembre, l’horaire est le même, mais sans le service Couche-tard.

Le service régulier reprend le 3 janvier.

STL : La STL adopte un horaire particulier du 23 décembre au 3 janvier.

Le 24 décembre et le 31 janvier, le service est plus réduit en soirée.

Le 25 décembre et le 1 er janvier, seuls les parcours L1, L2 et L3 seront en service et selon l’horaire du dimanche.

janvier, seuls les parcours L1, L2 et L3 seront en service et selon l’horaire du dimanche. Le 26 décembre et le 2 janvier, tous les parcours sont en service avec l’horaire du dimanche.

Loisirs et plaisirs

À Québec, sauf pour le 25 décembre et le 1er janvier, les installations sportives et communautaires demeurent ouvertes selon les activités qui y sont prévues. Les bibliothèques seront de plus fermées les 24 et 31 décembre.

Le 26 décembre et le 2 janvier, les bibliothèques Collège-des-Jésuites, Étienne-Parent, Félix-Leclerc, Monique-Corriveau, Paul-Aimé-Paiement et Romain-Langlois ainsi que celle du Centre récréatif Saint-Roch et la Maison de la littérature n’ouvrent qu’à compter de 13 h.

À Lévis, les arénas et les piscines Pierre-Létourneau et de l’Aquaréna Léo-Paul-Bédard sont fermés du 24 au 26 décembre et du 31 décembre au 2 janvier. Toutes les bibliothèques seront fermées du 23 au 26 décembre et du 30 décembre au 2 janvier.

Les 27, 28 et 29 décembre, seules les bibliothèques La Clé, Croque-Volumes, La Pintellect et Saint-David demeurent fermées.

Les cinémas, les stations de ski et plusieurs restaurants sont ouverts durant toute la période.

Magasinage et consommation

Du côté de la SAQSociété des alcools du Québec , les horaires varient quelque peu selon le type de succursale. Elles demeurent tout de même toutes fermées le 25 décembre et le 1er janvier.

Leur ouverture est aussi retardée le 26 décembre et le 2 janvier, chacune d'entre elles ouvre ses portes à 13 h.

Horaire des SAQ, SAQ Sélection et de la SAQ Dépôt : Le 23 décembre, elles sont exceptionnellement ouvertes jusqu'à 21 h.

Le 24 décembre et le 31 janvier, elles sont ouvertes jusqu'à 17 h.

Horaire des SAQ Express : Le 23 décembre, comme à l'habitude, elles sont ouvertes jusqu'à 22 h.

Le 24 décembre et le 31 janvier, elles sont ouvertes jusqu'à 19 h.

Les centres commerciaux de la région sont fermés le jour de Noël et le jour de l’An. Pour le magasinage de dernière minute le 24 décembre, leurs portes fermeront à 17 h comme ce sera aussi le cas le 31 décembre.

Pour les traditionnels soldes d’après Noël du 26 décembre, les magasins sont ouverts de 13 h à 21 h.

Les horaires sont similaires dans les épiceries de grande surface. Les plus petites épiceries, de moins de 375 m2 et les dépanneurs peuvent rester ouvertes tous les jours du temps des Fêtes.