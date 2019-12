Deux Torontois donnent le sourire aux automobilistes avec de fausses amendes

Ces amendes ressemblent dangereusement aux vraies, mais lorsque l'on y regarde d'un peu plus près, elles félicitent plutôt les automobilistes pour leur bon stationnement et leur adressent des messages humoristiques.

Absolument hilarant ! Pamela Smith, automobiliste piégée

De nombreux automobilistes se sont fait prendre au piège de ces fausses amendes, mais leur réaction a été généralement positive : Au début, j'étais vraiment en colère. Après, quand je l’ai lu, c’était comme un tourbillon d’émotions, ma colère a rapidement changé en une grande joie , dit Pamela Smith, une des « heureuses victimes ».

Elle ajoute qu’elle a aimé le fait que les personnes derrière cette blague aient à cœur de dessiner un sourire sur le visage des gens.

À gauche, une vraie amende, à droite une fausse Photo : YoureFineTO/Reddit

On n’a aucun programme, on voulait juste s’amuser et faire sourire nos amis et tous ceux qui l’ont reçue , affirme Zohar Berlyand, à l'origine de cette idée, avec sa petite-amie, Erica Bota.

Ils racontent qu'il y a un an à Milton, ils avaient mal garé leur voiture avant de partir en randonnée. À leur retour, ils ont découvert, sans surprise, une amende sur leur pare-brise. Ils se sont alors dit : Imagine que ce n'est pas une amende, mais quelqu'un qui fait une blague .

Malheureusement pour eux, il s’agissait d’une vraie contravention, mais ils ont réussi à s'inspirer de cette expérience pour faire vivre cet ascenseur émotionnel à d’autres automobilistes dans plusieurs quartiers de Toronto.

On a recruté une trentaine "d’agents secrets" qui nous ont aidés à distribuer les contraventions. Même la personne qui nous a imprimé les fausses amendes a participé à la "mission", tellement il a aimé l’idée , dit Zohar Berlyand.