Les enseignants du secondaire annoncent une 3e journée de grève

Certains de syndiqués de la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires (FEESO) débrayeront mercredi, le 18 décembre, en raison de l'impasse dans les négociations avec le gouvernement Ford.

Depuis la semaine dernière, le syndicat cible certains conseils scolaires où ses membres participent à un retrait complet des services.

Depuis notre dernière journée de négociation, le mardi 3 décembre, nous n’avons constaté aucun changement dans le plan du ministre de l’Éducation d’augmenter les effectifs de classe, d’imposer l’apprentissage obligatoire en ligne à nos élèves , explique le président de la FEESOFédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires Harvey Bischof. Il dénonce aussi les compressions budgétaires des progressistes-conservateurs, qui ont forcé les conseils scolaires à éliminer du personnel et des services dans les écoles .

Le syndicat a l'obligation de donner un préavis de cinq jours avec le déclenchement d'une grève.

Nous espérons que le ministre est réellement disposé à négocier la semaine prochaine, à se présenter à la table de bonne foi et à revenir sur les coupes dévastatrices.

La FEESOFédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires représente environ 60 000 travailleurs, dont certains éducateurs et personnels de soutien qui sont à l'emploi de conseils scolaires francophones dans la province.

Depuis plusieurs semaines, le rythme des négociations est très lent. La question de rémunération semble faire partie des points de discorde.

Les enseignants demandent 2 % d'augmentation salariale par année pour les trois prochaines années. Or, le gouvernement Ford a adopté un projet de loi pour plafonner l'augmentation salariale dans la fonction publique à 1 %.

La loi est jugée inconstitutionnelle par les syndicats d'enseignants, qui ont décidé jeudi de lancer une contestation judiciaire.

Dans un communiqué de presse publié peu après l'annonce de la grève du 18 décembre, le ministre de l'Éducation Stephen Lecce en appelle aux syndicats à mettre fin aux moyens de pression.

Nous demandons à la FEESO de mettre un terme aux moyens de pression qu'elle exerce, d'accepter notre offre de médiation privée, de rester à la table de négociation et de concentrer ses efforts sur les mesures à prendre pour améliorer l'apprentissage dans les salles de classe et non pour augmenter la rémunération de ses membres.

Stephen Lecce, ministre de l'Éducation.