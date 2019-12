Péage dès le 1er janvier 2020 : Véhicule à deux essieux - 48,50 $ (hausse de 0,75 $) Chaque essieu additionnel - 8,25 $ (inchangé) Motocyclette - 19,25 $ (hausse de 0,25 $) Piéton - 4,50 $ (inchangé) Cycliste - 9,00 $ (inchangé)

L’aller-retour pour les véhicules à deux essieux, c’est-à-dire la plupart des voitures et certains camions, passera à 48,50 $, une augmentation de 75 cents. Le tarif additionnel de 8,25 $ par essieu supplémentaire ne changera pas avec la nouvelle année et continuera de s’appliquer.

Pour les motocyclistes, le péage augmentera de 25 cents pour atteindre 19,25 $.

Le péage de 9 $ pour les cyclistes et de 4,50 $ pour les piétons demeurera inchangé en 2020.

Michel Le Chasseur, directeur général de Strait Crossing Bridge Limited, gestionnaire du pont de la Confédération, explique que les hausses sont basées sur l’indice des prix à la consommation.

On sait que les coûts augmentent partout. Les coûts d’opération, coûts de main-d’oeuvre, coûts des services, les sous-traitants, etc. Ce n’est pas une augmentation pour faire plus d'argent, mais c’est pour rencontrer les obligations normales au prix courant , dit M. Le Chasseur.

Straight Crossing Bridge a signé avec le gouvernement fédéral une entente de 35 ans qui l’autorise à hausser les passages d’un montant maximum de 0,75 $ tous les 1er janvier. Le contrat arrivera à échéance en 2032.

La traversée du pont de la Confédération coûtait 35 $ au moment de son ouverture en 1997.

Les péages sont seulement applicables à la sortie de l’Île-du-Prince-Édouard.