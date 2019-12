Trois-Rivières dit non à une équipe de la ECHL au Colisée

L’homme d’affaires a fait parvenir une lettre aux conseillers municipaux de Trois-Rivières, dont Radio-Canada a obtenu copie, pour les informer que le maire Lamarche avait rejeté sa proposition d’affaires, alléguant que la Ville de Trois-Rivières a choisi d’aller dans une autre direction .

Dean MacDonald possède déjà une équipe de cette ligue qui sert de club-école aux équipes de la Ligue nationale de hockey ( LNHLigue nationale de hockey ). Il s’agit des Growlers, qui jouent à Saint-Jean-de-Terre-Neuve dans la ECHLEast Coast Hockey League , un calibre plus bas que la ligue américaine.

Le Terre-Neuvien aurait voulu installer une autre équipe de la ECHLEast Coast Hockey League à Trois-Rivières, qui serait affilié au Canadien de Montréal et au Rocket de Laval.

Une cohabitation avec les Patriotes possible, selon MacDonald

Dans sa lettre, Dean MacDonald expose les démarches qu’il a entreprises auprès, notamment, de Marc-André Bergeron, l’ex-joueur du Canadien de Montréal chargé par la Ville de trouver un occupant au Colisée, et auprès du maire Jean Lamarche.

Dans sa proposition d’affaires, Dean MacDonald a expliqué qu’il ne souhaite pas s’occuper de la gestion du Colisée, mais qu’il est tout à fait prêt à collaborer avec les autres organisations sportives de la ville, parmi lesquelles figurent les Patriotes de l’Université du Québec à Trois-Rivières ( UQTRUniversité du Québec à Trois-Rivières ), qui eux aussi souhaitent occuper le nouveau Colisée.

Le PDG du Cirque du Soleil, Daniel Lamarre, a décidé de s'associer à l'équipe de hockey masculine des Patriotes de l'UQTR. Photo : Radio-Canada

Le projet des Patriotes est piloté par Daniel Lamarre, partenaire de l’équipe et pdg du Cirque du Soleil. Ce dernier s’est engagé plus tôt cet automne à déposer une offre à la Ville d’ici la mi-janvier.

Le propriétaire des Growlers explique que la saison des équipes de la ECHLEast Coast Hockey League va d’octobre à avril, avec des séries en mai et juin, tandis que celle du hockey universitaire commence en septembre et prend fin en février. Il maintient que la cohabitation serait possible avec un peu de planification.

Dean MacDonald informe par ailleurs les conseillers que la ECHLEast Coast Hockey League a fixé une date limite à la mi-décembre 2019 pour présenter les candidatures d’équipes qui feraient leurs débuts en septembre 2020.

La Ville de Trois-Rivières affirme que le futur colisée devrait ouvrir ses portes à l'été 2020. Photo : Radio-Canada

Il joint à sa missive aux élus une lettre d’appui de l’organisation du Canadien de Montréal, qui dit que celle-ci serait ravie d’avoir un partenaire de la ECHLEast Coast Hockey League à moins de 150 km du Centre Bell et de la Place Bell. Les signataires disent également faire totalement confiance à Dean MacDonald et à son partenaire d’affaires, Glenn Stanford.

Marc-André Bergeron remercié de ses fonctions

Radio-Canada a par ailleurs appris que la Ville de Trois-Rivières a mis fin au mandat de Marc-André Bergeron, chargé par l’ex-administration de Trois-Rivières en mars 2019 de trouver un occupant au Colisée de Trois-Rivières.

La Ville de Trois-Rivières souhaiterait que les activités commencent à temps pour la saison 2020-2021 au futur Colisée.