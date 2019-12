Guide de survie pour un Noël zéro déchet

En famille et entre amis, l'idée, c'est d'aborder le sujet de façon relax, de ne pas toujours être sur les dents. Et je pense que c'est par l'exemple que les gens vont vouloir amener des changements et non en l'imposant. Si on le fait nous-mêmes, on va inspirer les autres , explique-t-elle.

Elle rappelle que plusieurs des éléments zéro déchet de l'ère actuelle ressemblent à des accessoires utilisés avant.

Il est arrivé des nouveautés et des choses jetables, mais auparavant, il y en avait des mouchoirs lavables. Les grands-mamans faisaient leur couvre-bol pour mettre sur le bol. Elles ne mettaient pas de la pellicule plastique. Donc déjà là, il y a plusieurs choses qu'elles vont reconnaître.

Cadeau d'invité

Lorsque vient le temps de penser à une suggestion de cadeau à offrir aux hôtes de la soirée, Nathalie Poirier recommande les essuie-tout lavables.

Un essuie-tout réutilisable Photo : Radio-Canada

Avec une seule feuille réutilisable, une économie de 17 feuilles normales de papier essuie-tout est réalisée. L'essuie-tout lavable est compostable une fois sa vie utile complétée.

Emballages cadeaux

Les enfants aiment avoir des cadeaux à déballer. Pourquoi ne pas donner de petits sacs à collation réutilisables? Des produits généralement en tissus pouvant aller à la laveuse et la sécheuse.

C'est l'emballage, mais il va être réutilisé par la suite , souligne-t-elle.

Des sacs à collation réutilisables Photo : Radio-Canada

Mais si c'est difficile de se défaire de l'emballage cadeau, la spécialiste zéro déchet propose d'utiliser le papier journal.

Cette année, on peut rendre ça un peu plus rigolo et proposer que tout le monde emballe ses cadeaux avec le Publisac, lance-t-elle, en lien avec la mauvaise presse qu'il subit en ce moment, notamment à Montréal.

D'autres idées

Les clients se procurent beaucoup de produits pour la cuisine et la salle de bain, selon Mme Poirier.

Avec tout ce qui existe, il n'y a plus de raison d'avoir des produits jetables dans notre boîte à lunch. C'est vraiment facile d'avoir une boîte à lunch 100 % écolo.

En ce qui concerne les produits de salle de bain, il faut être prêt à augmenter le niveau de difficulté. Nathalie Poirier donne comme exemple les mouchoirs lavables, les serviettes hygiéniques lavables et même le papier de toilette lavable.

Du papier hygiénique et des tampons démaquillants zéro déchet. Photo : Radio-Canada / Maxime Denis

En conclusion, il ne faut pas oublier que l'objectif est de réduire la consommation. Il est possible de modifier ses habitudes en réduisant et en réutilisant.

En 2020, il pourrait être intéressant de visiter des friperies pour y faire de jolies trouvailles vestimentaires plutôt que d'acheter neuf, propose Nathalie Poirier.