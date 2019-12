Sortir les personnes handicapées des CHSLD, « ça prend une volonté politique »

Ce qu'on nous propose actuellement, c'est du réchauffé. Jonathan Marchand ne mâche pas ses mots. Selon lui, les maisons des aînés dévoilées il y a deux semaines par la ministre Marguerite Blais ne révolutionnent rien pour les personnes handicapées.

Quand on parle de soutien à domicile, d'institutions comme les CHSLD, les maisons des aînés, les pavillons alternatifs, etc., c'est de la ségrégation. Ça nous exclut de la société.

L'exclusion, Jonathan Marchand la connaît. En 2010, il a été hospitalisé à la suite d'une grave pneumonie. Depuis, il a besoin d'un respirateur artificiel 24 heures sur 24. En 2012, il a été placé au CHSLD Sainte-Anne-de-Beaupré. Il pourrait ne jamais en sortir.

Le projet de société québécois, d'aller mourir dans des CHSLD, nous, on ne veut pas ça. On veut vivre en communauté, comme tous les autres citoyens.

Une photo de Jonathan Marchand et de sa conjointe, au-dessus de son lit, dans sa chambre au CHSLD.

Il raconte que sa conjointe lui rend visite presque tous les jours. Mais ce qu'il souhaite, c'est mener une vie active à nouveau. Vivre chez lui. Travailler. Avoir une vie sociale.

Il n'est sûrement pas le seul. Au 31 mars 2018, plus de 3200 Québécois de moins de 65 ans vivaient dans un CHSLD, selon les données du ministère de la Santé et des services sociaux (MSSS) du Québec.

Depuis deux ans, dans sa petite chambre individuelle, Jonathan Marchand travaille donc d'arrache-pied. Il se documente pour voir quelles pratiques efficaces ont été instaurées ailleurs dans le monde pour permettre aux personnes lourdement handicapées de mener une vie active.

Ses recherches l'ont amené à élaborer un nouveau modèle pour le Québec : l'assistance personnelle autodirigée. On ne veut plus être sous le contrôle des professionnels de la santé.

On veut créer une nouvelle profession, qui s'appelle assistant de vie, qui va nous permettre de vivre chez nous et former nos assistants selon nos besoins.

Jonathan Marchand