Le polystyrène, ce plastique que l'on jette, pourrait avoir une deuxième vie

La MRC de la Haute-Yamaska, en Montérégie, a mis en place un projet pilote pour éviter que cette matière ne termine sa vie au dépotoir.

Depuis cinq ans, les résidents de cette MRC peuvent déposer leur polystyrène aux écocentres de Granby et de Waterloo.

On sait qu'il est recyclé, alors c'est intéressant. Au lieu de mettre ça aux ordures, on l'a mis dans la voiture avec tous les débris différents qu'on avait.

Chaque mois, la MRC récupère l'équivalent d'un camion semi-remorque de polystyrène, qui sert entre autres à fabriquer les barquettes alimentaires.

Malgré que c'est un plastique qui se recycle, il n'est pas accepté dans la collecte des matières recyclables, le bac bleu. Donc, on voulait offrir au citoyen une alternative pour pouvoir recycler ce plastique-là , explique la directrice du service des matières résiduelles, Valérie Leblanc.

Le polystyrène, aussi appelé plastique numéro 6, est persona non grata dans les bacs de récupération de nombreuses villes du Québec, puisque la majorité des centres de tri ne veulent pas recevoir cette matière qui coûte cher à transformer et dont le marché de revente est limité.

Son taux de recyclage dépasse donc à peine les 20 %, le reste prend le chemin des poubelles.

Dans les écocentres de la Haute-Yamaska, les citoyens doivent effectuer un pré-tri du polystyrène qu'ils veulent recycler.

On leur demande de séparer les barquettes alimentaires des blocs blancs d'emballages souvent utilisés pour protéger les appareils électroniques, puisque la matière est acheminée à deux entreprises différentes.

Les barquettes alimentaires sont envoyées à Groupe Gagnon, à Prévost, dans les Laurentides. Elles entrent dans la composition d'un béton léger qui sert à fabriquer du mobilier urbain, comme des bancs de parc.

Les blocs d'emballage sont envoyés chez Polyform, une entreprise qui se spécialise dans la transformation des plastiques cellulaires expansés.

Sur place, le polystyrène est compacté, puis déchiqueté et transformé en petites billes qui serviront à fabriquer de nouveaux produits.

Avec le polystyrène recyclé, l'entreprise fabrique notamment des bases de douches, des couvercles de spas et divers produits de construction, comme les attaches de coffrages isolants.

On n'a aucun produit qui va dans les sites d'enfouissement, on recycle totalement tous nos produits, premièrement nos rejets, mais on va aussi récupérer chez nos clients ou dans l'industrie des produits de polystyrène expansé.

Danielle Béliveau, présidente et cheffe de la direction