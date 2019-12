Arbres de Noël à louer

Le sapin de Noël qui trône au milieu des étalages de l'épicerie zéro déchets Nada, à Vancouver, est un arbre vivant. Il provient d'une ferme d'Abbotsford et sera replanté dans trois semaines, après avoir servi de décoration.

C'est l'entreprise britanno-colombienne Evergrow Christmas trees qui propose au public et aux commerces soucieux de leur empreinte écologique de louer un sapin de Noël vivant, qu'elle va par la suite replanter.

L'entreprise Nada, à Vancouver, offre à ses clients d'acheter un petit sapin de Noël vivant qu'ils pourront ensuite replanter eux-mêmes ou par l'entremise de la compagnie Evergrow Christmas trees. Photo : Radio-Canada / Dominique Levesque

Les clients de l'épicerie sans déchets Nada peuvent acheter un petit sapin de Noël en pot. Photo : Radio-Canada / Dominique Levesque

Sapin de Noël temporaire

Linden Bugayong, 4 ans, attendait avec impatience la livraison de son arbre de Noël vivant. Photo : Radio-Canada / Dominique Levesque

C'est Glenn Ruby, propriétaire d'Evergrow Christmas trees, qui se charge de déterrer des arbres avec leurs racines et de la terre, qui les empote et les livre aux commerces et aux particuliers intéressés.

Plus de 200 personnes ou commerces ont choisi de louer un sapin de Noël dont la taille varie de 1,50 m à 2 mètres cette année, affirme M. Ruby. La famille Bugayong, qui habite à Richmond, en banlieue de Vancouver, est fait partie.

La famille Bugayong, de Richmond, en banlieue de Vancouver, va célébrer le temps des fêtes avec un arbre vivant cette année. Photo : Radio-Canada / Dominique Levesque

Chaque année, je me sentais coupable de couper un arbre qui ne me servirait que quelques semaines avant de le jeter. Jessica Bugayong, mère de famille de Richmond

La famille Bugayong a donc décidé, cette année, d'appuyer une entreprise locale qui lui a livré cet arbre de Noël vivant. Non seulement il sera replanté au bout de trois semaines, mais l'arbre vivant facilitera aussi la rétention des épines, explique Glen Ruby.

Comment garder son arbre vivant?

Une famille de Richmond, en Colombie-Britannique, a choisi de louer un arbre vivant pour Noël. Le sapin sera replanté après trois semaines. Photo : Radio-Canada / Dominique Levesque

L'arbre vivant, qui est soudainement dans un environnement beaucoup plus chaud que son environnement habituel, pourrait penser que c'est le printemps. Pour éviter le choc des températures, il faut choisir un endroit plus frais et s'assurer de n'utiliser que des lumières de Noël qui n'émettent pas de chaleur.

Pour tromper l'arbre, il faut ajouter des cubes de glace tous les deux jours, plutôt que de l'eau, et l'arbre pensera qu'il est encore à l'extérieur. Glenn Ruby, propriétaire, Evergrow Christmas trees

Cet arbre vivant livré et replanté n'est toutefois pas accessible à toutes les bourses. Il en coûtera de 200 à 240 $, selon la taille de l'arbre, pour choisir cette option.