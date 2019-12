Dame Nature déjoue les plans des centres de ski gaspésiens

Les conditions météorologiques changeantes forcent les stations de ski Mont-Castor de Matane et la Station touristique Pin Rouge de New Richmond à retarder leur ouverture, alors que les centres déjà ouverts suspendent leurs activités en fin de semaine.

L'ouverture de la Station touristique Pin Rouge de New Richmond est reportée au vendredi 20 décembre.

En raison des accumulations de pluie prévues en fin de semaine, le centre de ski et les différentes activités hivernales ne seront pas accessibles dimanche, comme cela avait été annoncé.

Les conditions de glisse risquent d’être inintéressantes, voire risquées, explique le directeur du centre de ski, Benoît Trépanier. Et au-delà de ça, on veut faire une ouverture festive, mais les conditions pour le faire ne sont pas réunies en fin de semaine. Comme [on] annonce du froid la semaine prochaine, on peut se permettre d’attendre et de retravailler les pistes d’ici le 20 décembre.

Le Mont-Castor de Matane espère ouvrir le 21 décembre. Photo : Radio-Canada / Jean-françois Deschênes

Du côté de Matane, l’ouverture des pistes, prévue samedi, est reportée au 21 décembre, en fonction des conditions météorologiques d’ici là.

La directrice du marketing et de la restauration du Mont-Castor, Annie Joncas, précise que l’ouverture est impossible en raison des écarts de météo.

Avec la pluie qu’on a reçue et les températures douces en début de semaine, explique Mme Joncas, on a perdu beaucoup de neige dans la montagne. Ça devient impossible d’ouvrir, ça ferait sortir la terre dans les pistes et on aime mieux préserver ça pour avoir une belle saison.

Suspension des activités à Val-d’Irène et Murdochville

Le parc régional Val-d'Irène, qui avait lancé ses activités le 28 novembre, a choisi de fermer sa station de ski en fin de semaine « afin de préserver de bonnes conditions pour la période des Fêtes ».

Le parc précise que l’accès à la montagne est interdit à tous en fin de semaine et qu’une surveillance sera effectuée.

Le centre de ski Mont-Miller à Murdochville sera fermé en fin de semaine. Photo : Radio-Canada

L'administration du Mont-Miller de Murdochville, en activité depuis le 29 novembre, a également décidé de fermer ses pistes en raison du redoux annoncé, mais aussi parce que la pluie récente avait dégradé les conditions de glisse.

Quant au Petit Chamonix de Matapédia, son ouverture est prévue le 21 décembre.