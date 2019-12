L'acteur américain Danny Aiello est décédé

L’acteur américain Danny Aiello est mort ce jeudi à l’âge de 86 ans, selon ce qu’a rapporté vendredi matin le quotidien The New York Times.

C’est son agente Jennifer De Chiara qui confirmé son décès. La cause n'a pas été rendue publique.

Danny Aiello a débuté tardivement sa carrière d’acteur alors qu’il était âgé de 40 ans, jouant tantôt des policiers, tantôt des gangsters ou d'autres durs à cuire de New York.

Parmi ses rôles marquants, celui d’un propriétaire d’une pizzéria dans le film La pizzéria en révolte (Do the Right Thing), un des films les plus importants de la filmographie de Spike Lee. Sa performance lui a d'ailleurs valu une nomination pour le meilleur acteur dans un second rôle aux Oscars.

Son travail a également été souligné pour le film Éclair de lune (Moonstruck) sorti en 1987, où il jouait aux côtés de Cher et de Nicolas Cage.