Les autorités américaines veulent empêcher la fusion de Messenger, Instagram et WhatsApp

L’organisme indépendant américain qui régule le commerce et la concurrence aux États-Unis, la Federal Trade Commission (FTC), pourrait bien mettre des bâtons dans les roues de Facebook et l’empêcher de fusionner ses différents services comme Instagram, Messenger et WhatsApp.

Le Wall Street Journal a révélé vendredi que la FTC pourrait sévir contre Facebook, qui veut resserrer les liens entre les réseaux sociaux. Mark Zuckerberg avait annoncé que Facebook Messenger, Instagram (acheté en 2012) et WhatsApp (acquis en 2014) fusionneraient leur messagerie respective au début de 2020.

L’organe de surveillance américain craint qu’une telle fusion ne mette en danger les données personnelles des utilisatrices et utilisateurs de Facebook, en plus d'étouffer la concurrence.

Il faut rappeler que le géant américain avait été montré du doigt lors de la révélation du scandale Cambridge Analytica.

Facebook est en désaccord avec les arguments de la Federal Trade Commission. Selon l’entreprise, l’intégration de ses différentes applications permettra de mieux lutter contre la désinformation.