Chantier suspendu à Romaine-4 : Hamel-CRT défend ses pratiques

L'association d'entreprises Hamel-CRT assure que ses opérations sont sécuritaires, malgré la suspension, mardi, d'un de ses chantiers sur le site du complexe hydroélectrique de la Romaine.

Le président-directeur général de Hamel Construction et représentant de Hamel-CRT, Guy Hamel, se dit en accord avec la décision d'Hydro-Québec qui a arrêté les travaux de la centrale de la Romaine-4 en raison d'incidents survenus au cours des dernières semaines.

Deuxième chantier en cours

Guy Hamel tient à défendre ses pratiques en matière de santé et de sécurité, au moment où certains de ses employés sont toujours ailleurs sur le grand chantier de la Romaine.

Nos travailleurs, on en a besoin. On veut les avoir le lendemain et qu'ils soient en forme. On a tous le même but. Guy Hamel, président-directeur général, Hamel construction

Il rappelle que son organisation est encore à l'œuvre sur place avec une soixantaine d'employés qui construisent le canal d'adduction de la Romaine-4. C'est la même entreprise, Hamel-CRT, qui construit le tunnel et ça, ça continue. La suspension des travaux, c'est pour la centrale spécifiquement , mentionne Guy Hamel.

Aucun accident majeur

Hamel-CRT effectue des travaux depuis sept ans sur le site du complexe hydroélectrique de la Romaine. On a plus de deux millions de runs de faites sans accident avec blessure importante. On a vraiment à cœur la santé et la sécurité. C'est la priorité dans notre entreprise, soutient Guy Hamel.

Guy Hamel rappelle que les quatre personnes décédées sur le chantier de la Romaine depuis 2009 n'étaient pas de ses employés. Hamel-CRT n'a aucun lien avec ces accidents, ni de près, ni de loin. On n'était même pas présents sur le chantier quand c'est arrivé , précise-t-il.

Virage santé et sécurité

Guy Hamel approuve la nouvelle orientation d'Hydro-Québec, qui mise davantage sur la prévention en matière de santé et de sécurité depuis 2017.

Avant, c'est comme s'il y avait des suivis en lien avec les blessures ou des pertes de temps de travail. [...] Maintenant, on répertorie les "passés proches", les "ouf" qu'on appelle. Guy Hamel, président-directeur général, Hamel construction

Selon lui, une suspension de chantier comme celle de mardi est toutefois basée sur des interprétations et des jugements. C'est nouveau ce processus-là. C'est le jugement et ce sont de gros chantiers avec beaucoup de monde , souligne le président de Hamel construction.

Malgré cela, Guy Hamel répète que la santé de ses travailleurs est sa priorité et que le plan de redressement exigé par Hydro-Québec sera présenté comme il se doit.