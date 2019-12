Une facture salée pour les nouveaux égouts à Lac-à-la-Tortue

Les résidents du Lac-à-la-Tortue à Shawinigan qui auront sous peu accès aux services d’aqueduc et d’égouts devront payer 1175,26 $ en taxe d’amélioration locale en 2020.

La facture pour les 23 kilomètres supplémentaires du réseau d’aqueduc et d’égouts totalise 52,5 millions de dollars, soit plus de 12 millions de dollars de ce qui avait été prévu.

C’est plus de 30 % plus cher que ce qui avait été prévu en 2016 alors que les citoyens avaient été consultés et que le coût prévu était de 800 $ par résidence par année.

Québec et Ottawa subventionnent 40,8 millions de dollars de la facture, 2,8 millions de dollars sont absorbés par la Ville de Shawinigan elle-même tandis que les résidents de Shawinigan et d’Hérouxville doivent se séparer les 15,8 millions de dollars restants.

Avec les informations d’Amélie Desmarais.