La prochaine Xbox et le premier jeu de PlayStation 5 dévoilés aux Game Awards

Microsoft a lancé la soirée en grande pompe en levant enfin le voile sur sa prochaine console de salon, baptisée Xbox Series X. Quatre fois plus puissante que la Xbox One X, elle devrait être offerte à temps pour les Fêtes de 2020.

Connue jusqu’à maintenant sous le nom de Project Scarlett, la Series X ne ressemble en rien à ses prédécesseures. Elle est plutôt une grande tour rectangulaire s'apparentant davantage à un ordinateur de bureau qu’à une console traditionnelle. Elle est équipée d’un lecteur de disque et d’une grille d’aération.

Microsoft dit que la Xbox Series X peut afficher des jeux en résolution 4K à 60 images par seconde, ou jusqu’à 120 images par seconde pour certains titres. Elle est équipée d’un disque SSD, qui devrait essentiellement éliminer le temps de recharge des jeux, selon ce qu'a expliqué Phil Spencer, vice-président des jeux vidéo à Microsoft et responsable de la marque Xbox, dans un billet de blogue.

La technologie de traçage de rayons en temps réel (ray tracing), un procédé graphique complexe qui permet d’obtenir un rendu lumineux ultraréaliste, est également intégrée à la Series X.

La manette de cette Xbox de nouvelle génération ressemble beaucoup à la manette Xbox Elite, empruntant sa croix directionnelle améliorée. La taille et la forme de la manette ont été affinées et améliorées afin d’accommoder encore plus de gens , dit Phil Spencer. Un bouton partage, qui servira à enregistrer des captures d’écran et des extraits vidéo, a aussi été ajouté.

Toutes les manettes et accessoires de la Xbox One fonctionnent aussi avec la Series X.

Quatre générations de jeux

La Xbox Series X est rétrocompatible avec des milliers de jeux des précédentes consoles Xbox, mais Microsoft n’a pas spécifié si tous les jeux fonctionnent avec celle-ci. Il y a fort à parier que certains titres seront incompatibles avec elle en raison de problèmes d’émulation, comme c’est le cas avec la Xbox One.

Un nouveau jeu du studio Ninja Theory, Senua's Saga: Hellblade II, a été dévoilé pour la Series X jeudi soir. Il s’agit de la suite de Hellblade: Senua's Sacrifice (2017), un jeu qui traite de l’énergie démoniaque, de l’amour et du pouvoir de l'esprit humain.

C’est le deuxième jeu à être dévoilé pour cette console. Le prochain volet de la série Halo, Infinite, qui sera aussi offert sur Xbox One, avait été annoncé en juin.

Un premier jeu confirmé pour la PlayStation 5

Si Sony n’a pas encore montré de quoi aurait l’air sa console de prochaine génération, l’entreprise a tout de même profité des Game Awards pour dévoiler le tout premier jeu pour sa PlayStation N5 (PS5), qui devrait aussi être lancée d’ici la fin de 2020.

Le titre en question se nomme Godfall. Édité par Gearbox, à qui on doit la série Borderlands, ce jeu d'action et de rôle avec une vue à la troisième personne peut être joué en solo ou en coopération avec deux autres personnes. Il est décrit comme un looter-slasher , c’est-à-dire, un jeu axé sur le combat rapproché et la course au butin.

La seule console sur laquelle paraîtra Godfall est la PS5, mais le jeu sera également offert sur PC.