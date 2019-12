Violettes, jaunes, orangées : ces lumières de serre qui intriguent et qui dérangent

Non, il ne s’agit pas d’aurores boréales. Ces lumières violettes, orangées ou jaunes proviennent des serres qui peuplent la région autour des villes de Leamington et de Kingsville, dans le Sud-Ouest de l’Ontario.

À Leamington, un représentant d'Aphria a déclaré dans un courriel à CBC News que les lumières qu'ils utilisent actuellement dans toutes leurs nouvelles serres sont des lumières LED, ce qui correspond mieux à la lumière utilisée par les plantes pour le processus de photosynthèse et ces lumières ont une couleur violette.

Elles sont beaucoup plus économes en énergie et donc, meilleures pour l'environnement. Nous ne sommes pas les seules serres de la région à utiliser des LED, mais nous sommes probablement les plus grandes , écrit-il.

Malgré des panneaux occultant le long des serres, la lumière violette des serres de la compagnie Aphria se propage dans le ciel de Leamington. Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

La raison principale pour laquelle les producteurs utilisent ce procédé, c'est pour être capables de produire toute l'année. En hiver particulièrement, la lumière artificielle vient combler la lumière nécessaire d'une journée complète.

Mais la nuit, ces lumières ne passent pas inaperçues auprès des habitants. J’entends différents sons de cloche , note le maire de Kingsville, Nelson Santos. Selon lui, certains résidents apprécient le spectacle, tandis que d’autres s’inquiètent des répercussions sur l’environnement.

Des effets négatifs sur la nature

La lumière crée ce qu’on appelle un piège écologique , explique Bernard Lasnier, professeur de biologie et de sciences de l'environnement au Cégep Garneau.

Il y a des espèces qui peuvent être attirées par la lumière et changer complètement leur comportement. Il suffit de voir un papillon de nuit qui va se coller sur une lumière pour le comprendre. Bernard Lasnier, professeur de biologie et de sciences de l'environnement au Cégep Garneau

Les papillons de nuit, dit-il, voient la lumière, pensent que c’est le jour et dorment au lieu de faire leur activité. La plupart de ces espèces sont pollinisatrices, et si la pollinisation s’arrête, c’est l’ensemble de la chaîne alimentaire qui est touché , ajoute l’expert.

M. Lasnier poursuit en expliquant que certaines espèces vont arrêter de se nourrir, ne pas retourner dans leur terrier et donc se rendre vulnérables pour leurs prédateurs. Et la durée des jours, la photopériode, est également importante pour les oiseaux migrateurs, car elle détermine à quel moment une espèce va migrer et la lumière nocturne vient perturber ce cycle.

Les lumières des serres peuvent être jaunes, oranges ou violettes. Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

Enfin, trop de lumière est également néfaste pour les êtres humains. L’exposition à la lumière inhibe la production d’une enzyme nécessaire pour produire la mélatonine, entraînant une plus grande difficulté à dormir.

L’adaptation des municipalités

Pour donner suite aux préoccupations des habitants, les autorités de la ville de Kingsville ont commencé depuis quelques semaines à être plus vigilantes et à sillonner les rues de la ville la nuit pour s’assurer que les serres respectent les règles municipales d’éclairage.

Ces règles sont stipulées dans chaque plan de développement de site, notamment ceux des serres, auxquels les compagnies doivent se conformer, explique Robert Brown, directeur des services de planification et de développement de la ville.

Les lumières des serres de culture peuvent être vues à plusieurs kilomètres à la ronde. Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

Selon lui, les nouvelles règles stipulent que tout producteur utilisant des lampes de culture dans des serres plus récentes doit installer des rideaux occultant verticaux et horizontaux pour limiter la fuite de lumière des serres .

Les producteurs ont tout intérêt à garder la lumière à l’intérieur , précise Bernard Lasnier, car elle coûte de l’argent à produire.

Selon M. Brown, une réglementation concernant la lumière et le respect du ciel étoilé est incluse dans ces plans depuis approximativement 2005 , mais elle n’était pas aussi spécifique qu’à l’heure actuelle. Elle dit cependant que tout changement dans l’éclairage pourrait nécessiter des approbations municipales supplémentaires .

La lumière émise par les serres se remarque dès la tombée du jour. Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

Kelly Sfetkidis, directrice des communications pour la Ville de Leamington dit que la municipalité est en train de collecter des données pour aider à établir des normes afin de répondre aux préoccupations de nos résidents .

Il s'agit d'un équilibre délicat entre le développement économique de notre communauté et la qualité de vie de nos résidents. Kelly Sfetkidis, directrice des communications, municipalité de Leamington