Une marche pour les 30 ans du meurtre de Sandra Gaudet

Le mouvement « Sandra Gaudet, la population exige des réponses » est à l'origine de l'événement. Ce groupe demande une enquête publique pour savoir ce qui s'est passé lors de l'enquête sur le meurtre de l'adolescente en 1990,

Après la création d'un groupe Facebook et d'une pétition qui a recueilli de plus de 6 300 noms, il s'agit d'une nouvelle étape pour le mouvement, comme l'explique son instigateur, Philippe Gaudet.

C'est une continuité. Depuis le début, on rassemble et on mobilise. Maintenant on se dirige vers quelque chose de plus concret, plus terrain. On veut commencer à démontrer notre présence physiquement davantage , affirme-t-il.

Commémorer et revendiquer

La marche commencera à 10h au Marché public ensuite pour se diriger vers le Palais de justice.

C'est symbolique parce que c'est là que s'est joué le deuxième drame, lance M. Gaudet. Il y a eu le meurtre, mais il y a aussi eu la condamnation de deux innocents pour le pire crime qui existe. On espère le plus de gens possibles et que ça va se compter en milliers. Je veux vraiment que ça soit une grosse affaire.

J'espère qu'il y aura une foule comme du jamais vu à Val-d'Or. Philippe Gaudet, instigateur du mouvement « Sandra Gaudet, la population exige des réponses »

Les organisateurs, qui revendiquent la mise sur pied d'une enquête publique relativement à cette affaire, considèrent que la marche pourra remplir un double objectif.

Il y a des gens pour qui c'est plus important de rendre hommage à Sandra cette année. Il y en a d'autres qui sont plus sensibles à la cause des deux innocents qui ont été incarcérés. Personnellement, je suis sensible à tout ça. On demande des réponses tant pour la famille de Sandra que pour Billy Taillefer et Hugues Duguay. L'enquête publique va donner gain de cause à tout le monde en même temps , explique M. Gaudet.