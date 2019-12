Plusieurs fermetures de routes dans le sud-ouest de Montréal pour le week-end

Le sud-ouest de l’île de Montréal sera à éviter pour les automobilistes en fin de semaine en raison de nombreuses fermetures majeures sur l’autoroute 20 et autour de l’échangeur Turcot.

Des fermetures majeures seront mises en place durant la fin de semaine, notamment dans les corridors de l'autoroute 20 en direction est entre les échangeurs Saint-Pierre et Turcot et de l'autoroute 15 entre l'échangeur Turcot et l'île des Sœurs , prévient le ministère des Transports.

Concrètement, de vendredi 23 h 59 à lundi matin 5 h, l’autoroute 20 est, en direction du centre-ville, sera complètement fermée entre la sortie 63 et l’entrée du boulevard Angrignon.

Les secteurs à éviter pour la fin de semaine selon le ministère des Transports. Photo : Ministère des Transports du Québec

De plus, la bretelle de l’échangeur Turcot menant de l’autoroute 20 est à la route 136 vers le centre-ville sera également fermée.

Du côté de l’autoroute 15, on prévoit une fermeture partielle – deux voies demeureront ouvertes – en direction sud entre la rue Sherbrooke et l’échangeur Turcot. Dans la direction nord, la sortie 62 sera également fermée.

Dès 22 h vendredi et jusqu’à lundi 5 h, ce seront deux voies sur trois en direction sud qui seront fermées entre l’avenue Atwater et l’île des Sœurs.

Le boulevard De La Vérendrye sera fermé toute la fin de semaine dans les deux directions entre les rues Galt et Saint-Patrick.

À Longueuil, la route 132 ouest sera privée de deux voies dans l’échangeur entre les autoroutes 20 et 25 entre samedi 22 h et lundi matin 5 h.

Le ministère invite, comme d'habitude, les automobilistes à consulter le Quebec511.info pour s’informer sur l’état des entraves routières et rappelle que des conditions météorologiques défavorables pourraient modifier ou annuler certaines fermetures.