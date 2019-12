Héritage 1 : « Si on l'entretient, un navire peut durer longtemps », dit le PDG de la STQ

Le président-directeur général de la Société des traversiers du Québec (STQ), Stéphane Lafaut, affirme que la décision de Québec de ne pas financer les travaux liés à la réfection du navire L'Héritage 1, qui effectue la liaison entre Trois-Pistoles et Les Escoumins, est politique.

On a fait une visite, on a regardé le devis, on a donné notre avis au gouvernement , a précisé M. Lafaut en ajoutant que la décision définitive revient aux élus, pas à la société d'État.

En entrevue à Bonjour la Côte, M. Lafault a rappelé que la traverse Trois-Pistoles–Les Escoumins appartient à une entreprise privée. On ne se mêle pas du privé, on a déjà nos choses à gérer à la STQ , a-t-il affirmé.

Stéphane Lafaut, président-directeur général de la Société des traversiers du Québec Photo : Radio-Canada / Denis Leduc

Il y a un mois, le gouvernement caquiste affirmait cependant que la STQ considérait L'Héritage 1 comme un bateau en fin de vie et que c'était sur ces recommandations qu'il avait choisi de ne pas participer financièrement aux travaux de réfection du navire.

M. Lafaut a cependant apporté quelques nuances.

Si on l'entretient et on investit les sommes, un navire peut durer longtemps. Le point n'était pas nécessairement là, c'est surtout une décision gouvernementale à savoir si le gouvernement investit les sommes ou pas. Stéphane Lafaut, président-directeur général de la Société des traversiers du Québec

Une pétition pour sauver L'Héritage 1

Par ailleurs, une pétition a été mise en ligne sur le site de l'Assemblée nationale afin d'inciter le gouvernement à investir pour réparer L'Héritage 1 et s'assurer que la traverse Trois-Pistoles–Les Escoumins soit accessible à l'été 2020.

Au moment de publier ces lignes, la pétition, mise en ligne jeudi, comptait plus de 400 signataires.

Avec la collaboration de William Phoenix