Un poste de poète officiel en Ontario à la mémoire de Gord Downie

Le projet de loi privé à ce sujet, déposé par le député néo-démocrate de Windsor-Tecumseh, Percy Hatfield, a été adopté à l'Assemblée législative jeudi.

La « Loi sur le poète officiel de l'Ontario (à la mémoire de Gord Downie) » établit le poste de poète officiel pour promouvoir l'art, la culture et l'alphabétisation dans la province.

M. Hatfield a souligné que l'Ontario emboîtait ainsi le pas au gouvernement fédéral et à d'autres provinces qui avaient déjà un poète officiel.

Downie, qui était le leader du groupe rock de Kingston, en Ontario, The Tragically Hip est décédé le 17 octobre 2017, après avoir reçu un diagnostic de cancer du cerveau.

Une « belle reconnaissance »

Les membres de sa famille, y compris ses frères Mike et Patrick, ont assisté à l'adoption du projet de loi, jeudi, à Queen's Park.

C'était vraiment émouvant d'entendre une telle effusion d'amour et d’appréciation pour Gord, l'homme, et pour son talent artistique , a affirmé Patrick Downie.

Mike Downie a ajouté que le poste de poète officiel aiderait à rendre les arts accessibles dans de plus petites communautés. C'est quelque chose que son frère aurait appuyé, a-t-il dit.

C'est juste une belle reconnaissance de certaines des choses que Gord a faites, de créer ce poste, et de le nommer en son honneur, je pense qu'il aurait adoré. Mike Downie, frère de Gord Downie

Downie est surtout connu pour ses succès avec les Hip comme New Orleans is Sinking, Ahead by a Century et Wheat Kings, mais il a aussi publié un recueil de poésie en 2001, intitulé Coke Machine Glow.

Il a également participé à la création du projet multiplateforme Secret Path, qui raconte l'histoire de Chanie Wenjack, un garçon ojibwé qui est mort en 1966, à l'âge de 12 ans, alors qu'il tentait d'échapper à un pensionnat autochtone en Ontario.