Une maison d'accueil plus large en vue pour les chats et les chiens errants de Sudbury

C’est l’ancien président de Wild at Heart, Rod Jouppi, qui a pensé à transférer son édifice de plus de 700 mètres carrés à Pet Save.

Nous sommes tellement heureux qu’il ait pensé à nous en prenant sa décision de fermer le refuge parce qu’il avait d’autres options. Il aurait pu vendre le bâtiment , note la directrice de Pet Save, Jill Pessot.

L'édifice actuel de Pet Save sera vendu lorsque l'organisme déménagera dans l'ancien bâtiment de Wild at Heart. Photo : CBC/Jan Lakes

Pet Save est confronté à une grande hausse du nombre de chats et de chiens errants à Sudbury. L’organisme abrite actuellement 150 chats, un nombre si élevé que certains d’entre eux sont logés dans des cages habituellement réservées aux chiens.

Mais Pet Save ne compte pas du tout commencer à s’occuper de la faune sauvage, même s’il ne reste plus de refuge pour cette catégorie d’animaux dans la ville du nickel.

Tout d’abord, nous n’avons pas l’expertise que cela requiert, et nous sommes assez occupés avec les animaux domestiques. Et on ne peut pas mettre des animaux domestiques et sauvages dans le même édifice , souligne Mme Pessot.

Jill Pessot est la directrice de Pet Save. Photo : CBC/Jan Lakes

Elle précise que l’intérieur du bâtiment sera complètement rénové afin de mieux répondre aux besoins des chats et des chiens.

Le déménagement devrait avoir lieu en août 2020, juste à temps pour le 20e anniversaire de Pet Save.