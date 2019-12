Transport aérien : les MRC de la Côte-Nord veulent du changement

Les changements d’horaire et les prix élevés du transport aérien régional ont fait couler beaucoup d’encre dans les derniers mois. Des élus de la région discutent de la possibilité de créer une coopérative aérienne pour mieux répondre aux besoins des Nord-Côtiers. L’étude qui sera menée pourrait être le premier pas dans cette voie, explique le maire de Sept-Îles Réjean Porlier.

Ce qui a mené à ça [l’idée d’une coopérative] c’est l’exaspération de la population. Les changements d’horaire inédits, les coûts extravagants! Réjean Porlier, maire de Sept-Îles

Le coût et le financement disponible pour cette étude seront transmis aux MRC Municipalité régionale de comté de la Côte-Nord en janvier. Réjean Porlier a proposé de commander une étude exhaustive des allées et venues sur le territoire, des avions qui y sont nécessaires et des coûts qui y sont liés afin de pouvoir évaluer l’état de la situation actuelle.