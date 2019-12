Monter par l’arrière dans les autobus de la STO sera possible en 2020

Selon la STOSociété de transport de l’Outaouais , cette façon de procéder permettra aux usagers de monter plus rapidement et d’être mieux répartis à bord. De plus, en réduisant les délais aux arrêts, les autobus pourront être plus ponctuels.

L’objectif, à moyen terme, est de permettre l’embarquement par toutes les portes des autobus aux arrêts les plus achalandés en après-midi, et là où un gain de temps pourra être réalisé au bénéfice de la clientèle , explique le transporteur dans son communiqué.

La STOSociété de transport de l’Outaouais se procurera le plus récent modèle de valideur . Les appareils seront livrés en 2020 et installés par la suite dans les autobus.

Il est déjà possible de monter par l’arrière dans les autobus d’OC Transpo ainsi que dans certains autobus à Montréal.