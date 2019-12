Le Beu-Bye 2019, la revue de l'année faite à Québec

Pour cette 6e année, la chanteuse et dorénavant comédienne Mélissa Bédard s'ajoute à l'équipe menée par Lucien Ratio. Elle partage la scène avec Monika Pilon, Ariane Bellavance-Fafard, Nicolas Létourneau, Philippe Durocher, Nicolas Drolet et Jean-Philippe Côté.

Bien sûr il y a les politiciens qui une fois de plus cette année ont offert du « bon jus »' aux auteurs, mais il y a aussi plusieurs clins d'oeil très rigolos! On pense à Desjardins, Greta Thunberg, et notre Céline nationale. Coup de coeur pour le numéro sur Catherine Dorion et PKP dans l'univers de Star Wars avec Chewba-Sol et sur l'incendie de Notre-Dame de Paris.

Saluons aussi le talent des musiciens Simon Guay, Philippe Grant et Gabriel Morin-Béland qui font partie intégrante du spectacle.

Le Beu-Bye 2019 est présenté jusqu'au 29 décembre.