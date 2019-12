Quel successeur pour Andrew Scheer?

Sous pression pour démissionner depuis la défaite électorale des conservateurs face aux libéraux de Justin Trudeau, à la fin d'octobre, Andrew Scheer a finalement jeté l'éponge jeudi. Il demeurera cependant chef intérimaire en attendant l'élection de son successeur, et prévoit continuer de siéger comme député.

Dans les officines conservatrices, plusieurs noms circulaient parfois depuis le soir des élections d'octobre; si aucun candidat n'a encore officiellement sauté dans l'arène, certaines personnalités politiques connues pourraient être candidates à la chefferie, que ce soit pour la première ou la deuxième fois.

L'ex-ministre Peter MacKay fait partie des possibles candidats à la chefferie conservatrice. Photo : La Presse canadienne / Jonathan Hayward

Peter MacKay

Considéré comme un « red Tory » sur certains enjeux sociaux, soit un conservateur aux valeurs un peu plus centristes, Peter MacKay a été ministre des Affaires étrangères sous Stephen Harper, après avoir lui-même été chef des progressistes-conservateurs, avant la fusion avec l'Alliance canadienne.

Rejoint par la CBC, M. MacKay a dit avoir reçu bien des appels pour l'inciter à se lancer, mais qu'il désirait en parler avec sa famille avant de prendre une décision.

À la fin d'octobre, l'ex-ministre avait qualifié la défaite conservatrice d'incapacité à compter en échappée dans le filet désert des libéraux de Justin Trudeau. Il avait formulé cette critique lors d'une table ronde organisée à Washington.

Rona Ambrose

Elle aussi ministre sous Stephen Harper (Environnement, Santé, Travail et Affaires intergouvernementales), et chef intérimaire du Parti conservateur après le départ de l'ancien premier ministre, Mme Ambrose a été reconnue comme ayant su donner la réplique au premier ministre Justin Trudeau en Chambre.

Après avoir quitté la politique en 2017, elle a entre autres servi au sein du groupe d'experts sur l'ALENA de M. Trudeau, en plus de travailler pour diverses organisations de défense des droits des femmes et des filles.

Erin O'Toole a été élu pour la troisième fois en octobre dernier. Photo : Radio-Canada

Erin O'Toole

Élu pour la première fois aux Communes lors d'une partielle en 2012, Erin O'Toole a terminé troisième lors de la précédente course à la chefferie du Parti conservateur, en 2017.

Bien connu sur la colline parlementaire, entre autres en raison de son poste de porte-parole en matière d'affaires étrangères, il a aussi vilipendé le gouvernement libéral pour sa gestion des relations avec la Chine.

Ancien militaire, il a été ministre des Anciens Combattants sous Stephen Harper.

Gérard Deltell n'a pas voulu dire si la chefferie conservatrice l'intéressait ou non. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Gérard Deltell

Ancien député adéquiste au Québec, Gérard Deltell a fait le saut en politique fédérale en 2015, et est considéré comme une étoile montante au sein du Parti conservateur.

Porte-parole en matière d'affaires intergouvernementales, M. Deltell n'a pas voulu dire, jeudi, s'il envisageait de se lancer. C'est la journée d'Andrew Scheer , s'est-il contenté de dire, en entrevue à En direct avec Patrice Roy.

Brad Wall pourrait revenir en politique après avoir quitté la chefferie du Parti saskatchewanais, l'an dernier. Photo : Radio-Canada

Brad Wall

Premier ministre de la Saskatchewan pendant trois mandats, de 2007 à 2018, Brad Wall a géré une province ayant profité d'une croissance de sa population et de son économie, le tout alimenté par les industries du pétrole, du gaz et de la potasse.

Après une période d'attente d'un an à la suite de son départ de la politique, il a été nommé à plusieurs conseils d'administration, dont celui d'une entreprise pétrolière et gazière de Calgary.

Mark Mulroney

Fils de l'ex-premier ministre progressiste-conservateur Brian Mulroney, Mark Mulroney est vice-président du secteur corporatif et des services bancaires d'investissement de la Banque Scotia.

S'il n'a aucune expérience politique, plusieurs conservateurs ont malgré tout fait pression pour qu'il se lance dans la course à la chefferie.

Quant à sa soeur Caroline, ministre au sein du gouvernement ontarien de Doug Ford, elle aussi pressentie pour la chefferie, elle a rapidement fermé la porte à cette possibilité, jeudi.

Rod Phillips est actuellement ministre des Finances de l'Ontario. Photo : La Presse canadienne / Christopher Katsarov

Rod Phillips

Ministre des Finances de l'Ontario, Rod Phillips était auparavant un avocat et un homme d'affaires. Selon le Toronto Star, il songerait à sauter dans la mêlée, alors que le Globe and Mail rapporte plutôt que son bureau soutient qu'une course est hors de question.

Christy Clark a précédemment été première ministre libérale de la Colombie-Britannique. Photo : La Presse canadienne / Jonathan Hayward

Christy Clark

Ex-première ministre libérale de la Colombie-Britannique, Christy Clark loge au centre-droit sur l'échiquier politique.

Pendant ses six années à la tête du gouvernement britanno-colombien (2011 à 2017), elle a diversifié l'économie de la province, développé les marchés et réduit la dette.

Bernard Lord, ancien premier ministre du Nouveau-Brunswick Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

Bernard Lord

Premier ministre du Nouveau-Brunswick de 1999 à 2006, Bernard Lord a par la suite été président de l'Association canadienne des télécommunications sans fil.

Il est aujourd'hui à la tête de Medavie.

Michelle Rempel, députée conservatrice de Calgary Nose Hill, fait partie des candidates pressenties à la course à la chefferie. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Michelle Rempel

Députée de l'Alberta, Michelle Rempel a été ministre de la diversification de l'Ouest sous Stephen Harper. Elle est aujourd'hui la porte-parole des conservateurs en matière d'industrie et de développement économique.

Elle a précédemment travaillé comme porte-parole en matière d'immigration.

Pierre Poilievre pourrait lui aussi sauter dans l'arène pour tenter de succéder à Andrew Scheer. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Pierre Poilievre

Député depuis six mandats à Ottawa, Pierre Poilievre a lui aussi été ministre au sein du gouvernement Harper.

Il est aujourd'hui porte-parole du parti en matière de finances.

D'origine franco-albertaine, il est né à Calgary.

Quelles qualités pour le futur chef?

Bilinguisme solide, capable de rassembler les gens des régions urbaines aussi bien que les habitants des régions rurales, mais aussi engagement à ce que le Parti conservateur mette de côté son « conservatisme social » : le nouveau chef devra respecter des critères serrés s'il veut espérer pouvoir l'emporter aux élections subséquentes, croient plusieurs élus et militants conservateurs.

C'est d'ailleurs le cas pour le lieutenant conservateur au Québec, Alain Rayes, qui a reconnu qu'Andrew Scheer n'avait pas réussi à connecter au Québec, en Ontario et dans les Maritimes , et que la campagne y avait été très difficile .

Pour lui, il ne fait aucun doute que le fait de très bien maîtriser la langue de Molière est essentiel pour espérer l'emporter contre Justin Trudeau.