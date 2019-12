Coup de feu près du parc Oppenheimer : une personne hospitalisée

En début de soirée, le Service d’urgence de la Colombie-Britannique (BCEHS) a reçu un appel pour un cas de surdose. Une fois sur les lieux de l'incident, à deux coins de rue du parc Oppenheimer, l’équipe paramédicale a entendu des coups de feu. Ils ont signalé le tout à leurs collègues et d'autres équipes paramédicales ainsi que des policiers sont venus leur prêter main-forte.

Les policiers ont alors trouvé une personne blessée par balle dans le parc Oppenheimer. Cette personne a été transportée à l'hôpital, selon un communiqué du VPD publié plus tard en soirée.

Pendant un peu plus d'une heure, la police de Vancouver a établi un périmètre de sécurité dans le secteur autour du parc Oppenheimer et y a envoyé des agents dans le but de protéger la douzaine de sans-abri qui y campent.

La circulation des véhicules et des piétons était interdite dans ce périmètre obligeant les autobus du réseau de transport en commun TransLink dont le trajet traversait la zone à être déviés pendant ce temps.

Le VPD a ouvert une enquête et ajoute qu'aucune autre information ne sera dévoilée à ce moment-ci.

Le VPD demande à toute personne qui possède des informations au sujet de cet incident de communiquer avec son groupe des crimes graves au 604-717-2541 ou encore, pour les personnes qui désirent garder l'anonymat, avec Échec au crime au 1-800-222-8477.