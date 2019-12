Promouvoir la pêche blanche partout au Québec

C’est ce qu’a laissé entendre le conseiller municipal Martin Harvey, jeudi, en séance du conseil d’arrondissement.

Pendant l’assemblée, l’élu a parlé des efforts déployés en 2019 pour rendre l’activité encore plus accessible aux amateurs, avec l’augmentation du nombre de terrains et la baisse des coûts. La transfert de la gestion des sites de Grande-Baie et de l'Anse-à-Benjamin à l'organisme Contact Nature Rivière-à-Mars a permis d'économiser des sommes importantes.

Martin Harvey a indiqué que des représentants de la Ville et de sa branche économique planchent sur un programme visant à faire connaître les charmes de ce loisir hivernal prisé de nombreux Saguenéens.

Le fjord et la pêche blanche doivent être mieux connus au Québec, comme [ils le sont] en Europe. On a moyen d’aller chercher le touriste. On travaille pour vendre ce créneau avec Promotion Saguenay. Martin Harvey, conseiller municipal

Questionné en marge de la séance, le conseiller Harvey n’a pas voulu fournir davantage de détails au sujet du programme et a insisté sur le fait qu'il sera annoncé officiellement lors du souper d’ouverture de la saison de pêche blanche au début janvier.