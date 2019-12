La Ville achète 140 hectares de milieu naturel dans Pierrefonds-Roxboro

Le Grand parc de l'Ouest de l'île de Montréal prend de plus en plus forme. La Ville s'est entendue avec le promoteur Grilli Développement pour acheter 140 hectares de milieu naturel dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. La majeure partie de ces terrains était convoitée depuis des années pour du développement résidentiel.

La transaction de 73 millions de dollars porte donc un dur coup aux autres promoteurs. La mairesse Valérie Plante était fière d'annoncer ce qu'elle appelle la pièce maîtresse du projet de parc de l'Ouest:

140 hectares, c'est l'équivalent de 192 terrains de soccer de FIFA, c'est immense... , explique la mairesse.

Les terrains acquis sont situés dans la partie de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro où des promoteurs voulaient bâtir 5000 logements.

Le principal promoteur renonce à son projet, mais d'autres poursuivent toujours la Ville pour 170 millions de dollars en se disant victimes d'une expropriation déguisée.

La mairesse voit les choses autrement. L'exemple d'aujourd'hui est très fort. On s'est assis avec le promoteur, on a jasé et on en est arrivés à une entente très satisfaisante, même chose pour d'autres terrains plus tôt cette année, alors nous, on est toujours prêts à discuter.

Le maire de l'arrondissement voisin de l'Île-Bizard–Sainte-Geneviève, Normand Marinacchi, est convaincu que la dernière transaction sonne la fin du projet de milliers de nouveaux logements et celle du projet de prolongement de l'autoroute 440 de Laval à Montréal.

On vient de clore ce dossier-là quant à moi , dit-il.

La mairesse Plante souligne que le futur REM se rendra aux deux extrémités du parc de l'Ouest, à Kirkland et Sainte-Anne-de-Bellevue.

Avec les informations Benoît Chapdelaine