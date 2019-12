Richard Martel peu surpris de la démission d'Andrew Scheer

Réélu le 21 octobre, le député s’était montré critique à l’endroit de son chef après l’élection. Il y est allé de quelques analogies en lien avec le hockey lorsqu’il a commenté l’annonce du chef démissionnaire.

En politique, quand tu as une défaite, tu ne sais jamais ce qui va se passer. C’est comme quand j’étais dans le hockey. Tu perds en playoffs, tu ne sais pas si tu vas être congédié. C’est pour ça que je dis qu’il n’y a rien qui me surprend vraiment. Peut-être à cause de mon ancienne vie, je suis habitué à toutes sortes de rebondissements.

Richard Martel, député de Chicoutimi-Le Fjord