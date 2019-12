Les avocats présentent leurs arguments finaux au procès d'un ancien maire de Thunder Bay

La Couronne et les avocats de la défense ont présenté jeudi leurs plaidoyers finaux dans le cadre du procès de l’ex-maire Keith Hobbs, de sa conjointe Marisa et de leur amie Mary Voss. Ils ont été accusés d’extorsion pour avoir tenté de forcer une personne à acheter une maison pour Mme Voss en la menaçant de dénoncer la victime présumée pour une autre affaire.

Le procureur adjoint de la Couronne Peter Keen a pris la parole en premier, déclarant que Keith Hobbs aurait fait une menace directe contre la victime présumée, dont l'identité est protégée par un interdit de publication, en donnant des copies de vidéos compromettantes à Craig Loverin, un ami de la victime.

Marisa Hobbs aurait participé activement à la tentative d'extorsion, a affirmé M. Keen, alors que Mary Voss aurait été partie prenante. Cette dernière n’aurait pas proféré elle-même de menaces directes contre la victime, même si elle les aurait appuyés.

Le procureur adjoint a admis qu’il n’y avait aucune preuve que Keith et Marisa Hobbs auraient personnellement bénéficié de l’achat par la victime d’une maison pour Mary Voss.

L'inspecteur Martin Graham de la Police provinciale de l’Ontario, qui était l’enquêteur principal dans cette affaire, a soulevé cette possibilité.

Peter Keen a toutefois ajouté que les accusés n’ont pas besoin de retirer un avantage personnel dans un cas d’extorsion.

Selon M. Keen, Keith Hobbs n’aurait jamais eu l’intention d’aller voir la police au sujet de l’activité criminelle de la victime, malgré son témoignage en cour affirmant le contraire.

Un accord de règlement signé avec la victime en serait la preuve, a-t-il expliqué : il aurait visé à réduire au silence des personnes touchées par le comportement de la victime.

L’entente aurait essentiellement prévu un incitatif de 429 000 $ pour ne pas impliquer la police, soit le prix de la maison à acheter pour Mary Voss.

M. Keen a demandé au tribunal une condamnation pour Keith et Marisa Hobbs, affirmant qu’il existe des preuves directes et indirectes montrant qu’ils se sont livrés à de l'extorsion.

Pour l’autre accusée, Mary Voss, la preuve est seulement circonstancielle.

Réponse de la défense

Brian Greenspan, l'avocat de Keith et Marisa Hobbs, a longuement parlé de la personnalité de la victime présumée.

Les témoins de la défense seraient des membres de la communauté honnêtes et respectueux des lois, avance M. Greenspan, tandis que le témoin principal de la Couronne — la victime — serait corrompu et immoral, avec une histoire d’achat du silence.

L'avocat Brian Greenspan, avec Marisa et Keith Hobbs à l’extérieur du palais de justice de Thunder Bay en 2018. Photo : CBC/Kris Ketonen

Selon Me Greenspan, la preuve a montré que Keith et Marisa Hobbs n’auraient interagi avec la victime présumée que lorsqu’ils lui ont demandé un avis professionnel au sujet d’une affaire impliquant la banque CIBC.

L’affaire se résumerait à un différend conjugal, et non à de l’extorsion, a déclaré l'avocat des Hobbs.

Ses clients n'auraient voulu que protéger Mme Voss.

La victime aurait affirmé dans des textos qu’elle était extorquée par un certain nombre de personnes à différents moments, selon M. Greenspan. Et les discussions sur l’achat d’une maison pour Voss auraient commencé avant que la victime rencontre Keith et Marisa Hobbs.

Il n’y a pas eu d’extorsion ici. Il n’y a pas eu de crime ici. Brian Greenspan, avocat de Keith et Marisa Hobbs

Enfin, George Joseph, l'avocat de Mary Voss, a fait ses déclarations finales.

Le témoignage de la victime, a avancé M. Joseph, ne serait pas fiable. Elle serait capable de se souvenir de choses qui donnent une mauvaise image aux autres, mais d’oublier ce qui lui donne une mauvaise image.

Essayer de donner un sens aux actions de la victime, affirme l’avocat , c’est comme essayer de clouer de la gelée au mur.

Me Joseph a témoigné que la victime aurait intimidé sa cliente et que cette dernière n’avait jamais eu l’intention de lui faire du mal.

Au contraire, Mme Voss essayait de sortir d’une relation, d’une manière simple , selon son avocat.

Il n’y a pas eu de crime ici , a dit George Joseph à la cour.

L’affaire devrait revenir en cour le 20 février 2020, date à laquelle le juge Fletcher Dawson devrait rendre sa décision. Photo : Radio-Canada / Antoine Trépanier

Les plaidoyers finaux ont été faits sans la présence de Keith Hobbs et de sa conjointe Marisa, qui n’ont pas pu revenir à temps de Toronto en raison de la fermeture de la Transcanadienne au nord de Sault-Sainte-Marie.

Ils se sont joints par téléphone à l’audience, qui a commencé en retard, depuis Wawa.