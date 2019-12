Fortnite : la coopération en écran partagé débarque sur PS4 et Xbox One

Avec la dernière mise à jour de Fortnite, disponible depuis jeudi matin, il est désormais possible pour les propriétaires de Xbox One ou de PS4 de jouer une partie avec un ami ou une amie en coopération sur une même console, dans le confort de leur salon.

L’option de jouer à deux sur un même écran, divisé horizontalement ou verticalement, était une composante incontournable de plusieurs jeux vidéo des dernières générations. Or, depuis quelques années, les graphiques de plus en plus sophistiqués, donc plus lourds à gérer pour les consoles, ainsi que l’avènement du jeu en ligne ont fait en sorte que de moins en moins de jeux offrent un mode coopératif local.

À l’exception de quelques titres comme Gears of War 5, la série Borderlands ou Star Wars : Battlefront II, la grande majorité des jeux modernes de tir à la première personne sont limités au mode solo, ou au mode multijoueur en ligne.

Pour l’instant, le mode coopératif local de Fortnite est limité aux parties en Duos ou en Squads, mais le développeur Epic Games a indiqué qu’il allait continuer à améliorer la fonctionnalité au fil du temps.

La mise à jour de jeudi a également mis la table pour l’événement annuel des fêtes de Fortnite, le Winterfest. L’île où se déroule l’action est encore plus enneigée, et des décorations de Noël ont poussé un peu partout.