L’élection algérienne est une « supercherie », selon l'ex-journaliste Mourad Hachid

Jeudi, les Algériens ont voté lors d’un scrutin marqué par une nouvelle manifestation de masse à Alger et de sérieux troubles en Kabylie. Selon Mourad Hachid, ancien journaliste et rédacteur en chef d'un quotidien algérien, qui vit au Manitoba depuis quelques mois, cette élection est une insulte à l’ensemble de la population.

M. Hachid souligne que, depuis près de dix mois, le pays est plongé dans une série de manifestations parce que le peuple veut un réel changement de régime. Il fait remarquer que les cinq candidats en lice pour cette élection sont d’anciens collaborateurs du président Abdelaziz Bouteflika et représentent une continuité du régime.

Ces élections sont rejetées par le peuple. Depuis l’indépendance du pays, ce sont les mêmes gens. On ne peut pas faire confiance à quelqu’un qui a été dans la mélasse. Mourad Hachid, ancien journaliste algérien qui vit au Manitoba

Le journaliste, qui travaille actuellement à l’Université de Saint-Boniface, à Winnipeg, est convaincu que le peuple n’acceptera jamais cette « supercherie ». M. Hachid est certes loin du pays, mais il suit de près l’évolution de la situation et condamne le manque de patriotisme des dirigeants qu'il accuse d'être corrompus et corrupteurs. « On ne peut pas accepter que ceux qui nous ont trahis, qui nous ont massacrés pendant des années viennent jouer aux saints. »

De nombreux manifestants rejettent l'élection présidentielle en Algérie. Photo : Reuters / Ramzi Boudina

Malgré une forte présence policière dans les rues algériennes, des dizaines de milliers de personnes ont marché pour dénoncer l’élection.

Selon l’Autorité nationale indépendante des élections, le taux de participation à la fermeture des bureaux de vote était de 33,06 %.

« Ces chiffres sont faux, lance Mourad Hachid. Dans les principales grandes villes du pays, il n’y a presque pas eu de votes. » Depuis 1962, l’Algérie n’a jamais connu des élections transparentes, soutient-il. Le régime s’est toujours arrangé pour manipuler les votes selon ses intérêts.

Un professeur de science politique à l’Université de Saint-Boniface, Mamadou Ka, souligne que les dirigeants gagneraient à entendre la volonté des mouvements de contestations qui ont déjà fait de gros gains.

C’est une société civile déterminée qui ne veut plus se voir manipuler, par les armées et les dirigeants. Aux yeux de certains observateurs, on se trouve dans un cul-de-sac, mais moi, je pense que c’est totalement le contraire. Le peuple veut s’affranchir. Mamadou Ka, professeur de science politique de l'Université de Saint-Boniface

Peu importe l’issue du vote, le nouveau gouvernement n’aura pas de légitimité aux yeux de la majorité, souligne le politologue. « Il faut la légitimité pour diriger. Sans légitimité, il est difficile de faire quoi que ce soit. »

Mamadou Ka, professeur de science politique à l’Université de Saint-Boniface. Photo : Radio-Canada

Mourad Hachid n’a aucun doute, les manifestations reprendront vendredi dans les rues d’Alger et ailleurs au pays. « L’élection est un non-événement qui ne répond pas aux revendications du peuple souverain. Sauf si le nouveau gouvernement a une baguette magique, le peuple ne pourra pas abdiquer après 10 mois. Les manifestants seront plus forts », conclut-il.